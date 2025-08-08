Paritaria salarial en Río Negro: Educación dijo a Unter que «no es posible» otra propuesta

La paritaria docente -que se extendió por cinco horas- fue presidida por el subsecretario de Trabajo, Fabio de Abajo. Foto: Marcelo Ochoa.

Educación ratificó la inicial oferta salarial para el trimestre julio-septiembre que el Congreso de Unter había considerado “insuficiente” y reclamado seguir negociando. Ese pedido sindical derivó en paritaria de este viernes, pero los funcionarios provinciales sostuvieron los aumentos ofrecidos.

Esta semana, los docentes cobraron haberes de julio con la pauta en discusión, que consistió en una suba del 1% y 20.000 pesos por cargo. Anteriormente, se había abonado un bono por única vez de 40.000 pesos por docente. Las remuneraciones de agosto y septiembre se liquidarán con otro 1% más 10.000 pesos por cargo en cada mes.

El 18 de julio, el Congreso no había aceptado esa propuesta, aunque suspendió un paro de 48 horas que tenía fijado para el lunes 21 y el martes 22, con el reinicio de las actividades después del receso invernal. Unter solicitó continuar con la discusión y, finalmente, el gobierno cumplió con la convocatoria, pero, como se preveía, no existió modificación del esquema salarial.

El sindicato insistió en “la pérdida de un alto poder adquisitivo” y el ministerio remarcó que “no es posible una nueva propuesta” porque «la Provincia continúa sin variaciones en cuanto a la disponibilidad de recursos”, según las posturas expuestas en el acta.

La delegación de Educación ya ubicada en Trabajo y la secretaria general de Unter, Silvana Inostroza llega, acompañada por otros dirigentes. Foto: Marcelo Ochoa.

Entre peticiones y respuestas, Educación recepcionó para “revisar” el requerimiento sindical de “actualizar el concepto de ubicación” y confirmó que el 19 de septiembre será la asamblea de Titularización de Supervisores.

El equipo educativo, encabezado por la ministra Patricia Campos, reiteró que “sigue apostando al diálogo” y planteó un cuarto intermedio para otro encuentro entre el 22 y 25 de agosto. Unter expresó su “desacuerdo con la dilación de tiempos” porque “recuperar el salario es urgente”.

La conducción gremial de Silvana Inostroza necesita mantener activa esa discusión por el frente interno y, en especial, en vista al proceso de renovación de autoridades, con una elección convocada para el 16 de octubre.

La cartera educativa ofreció ese ámbito, pero no modificó la oferta. No tiene margen, ya que las mejoras de Educación ya se distanciaron en relación a las otorgadas en la Función Pública, que se limitaron a una escala de sumas fijas por antigüedad. Las mismas habrán sumado para el lapso junio a agosto entre los 50.000 y los 70.000 pesos, mientras que la pauta docente concluirá -con porcentaje y montos- entre los 71.000 y más de 150.000 pesos para el trimestre julio-septiembre.

Existe un mes de diferencia en el período, es decir, las subas de la Función Pública concluyen en agosto y las de Educación en septiembre. ATE argumentó en su momento que tiene esa mensualidad para negociar la desigualdad.

El haber inicial de los docentes (maestro de grado sin antigüedad) era de 1.040.337 pesos en junio, llegó a los 1.070.740 pesos en julio, será de 1.091.144 en agosto y alcanzará 1.111.547 pesos en septiembre. El alza será de 71.210 pesos y de un 6,8%.

En el caso del haber de un supervisor (100% de antigüedad), cobró 2.784.344 pesos en junio y terminará en septiembre con 2.937.874 pesos, con un alza de 153.530 pesos y un 5,5% en el trimestre.