Paro docente en Buenos Aires: la FEB amenaza con no arrancar las clases el 2 de marzo

El congreso extraordinario de la FEB definió la convocatoria a un paro de 24 horas.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) convocó a un paro de 24 horas tras rechazar la oferta salarial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El inicio del ciclo lectivo 2026, previsto para el 2 de marzo, quedó en duda en medio de la negociación paritaria y el conflicto salarial docente.

Según publicó La Nación, el congreso extraordinario del gremio rechazó la última propuesta salarial presentada por el Gobierno bonaerense y advirtió que podría avanzar con la medida si no hay una mejora en la oferta.

Paro docente y negociación paritaria: la oferta salarial que desató el conflicto

El gremio retomó las negociaciones paritarias el 5 de febrero y rechazó un incremento del 3%, al considerarlo “insuficiente”. El planteo sindical dejó abierto un escenario de conflicto en la antesala del inicio de clases.

Además, los delegados otorgaron facultades al consejo directivo para definir los pasos a seguir ante una eventual nueva propuesta oficial. La resolución habilita una negociación contrarreloj en los próximos días.

El inicio de clases en la provincia de Buenos Aires está previsto para el 2 de marzo. Foto: archivo

Desde la administración provincial detallaron: “La oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo”.

También señalaron a LN que atraviesan un contexto fiscal complejo, “producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”. Hasta el momento, no hay prevista una nueva reunión paritaria.