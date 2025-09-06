Guillermo Francos respaldó la hipótesis de una «filtración intencionada» en el escándalo por presuntas coimas en Discapacidad

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó públicamente la hipótesis de que existió una filtración intencionada de audios en el caso por las presuntas coimas en Discapacidad. Un escándalo que inició con las grabaciones de Diego Spagnuolo, extitular de Andis. El funcionario del Gobierno de Javier Milei se refirió hoy al tema con un mensaje y compartiendo un video en sus redes sociales, respaldando una versión de la expareja de Franco Bindi.

El posteo de Guillermo Francos en referencia a presuntas coimas en Discapacidad

Francos compartió en su red social X una entrevista en la que Gisela Robles, expareja y socia del abogado Franco Bindi, afirmó con certeza que «él estuvo involucrado en esas grabaciones«.

Francos intensificó la controversia al señalar posibles vínculos de Bindi con la SIDE y el chavismo, y se preguntó implícitamente sobre las implicancias de esta información: ¿Y ahora?».

De esta manera, el funcionario apoyó la teoría de la filtración y vinculó a uno de los implicados con servicios de inteligencia y el gobierno de Venezuela, dejando abierta la cuestión sobre los motivos detrás de la presunta divulgación de los audios.

La ex pareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa…



Además, tiene vínculos con “agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo”.



¿Y ahora? https://t.co/5Dzevc1HYy — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 6, 2025

Marcela Pagano contra Guillermo Francos por las presuntas coimas en Discapacidad

En la entrevista que dio al portal portal Newstad, Gisela Robles habló de su relación con la diputada Marcela Pagano y de sus vínculos con personas como Lázaro Báez, la ex AFI, la SIDE, el canal Carnaval, Mauro Federico y Jorge Rial. También dijo de «no tener dudas» de la participación de Bindis sobre la filtración de las grabaciones. El medio Clarín indicó que se trataron de los audios que se publicaron en el canal de streaming Carnaval, en los que habla de un supuesto esquema de coimas.

Una de las que salió a responderle a Robles fue la legisladora Marcela Pagano. «Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Una psicopata al mejor estilo bebé Reno, pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional», opinó de Robles.

También disparó contra el jefe de Gabinete por su posteo. «Guille… pero habla de José Luis Vila, que es tu jefe de asesores… y ahora? Vas a poner a Armelino en la SIDE? Muchachos se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados. Así esta el país», sostuvo Pagano.

No podrán recuperarse los mensajes borrados del extitular de Andis

Según informó Noticias Argentinas, peritos que trabajaron en la extracción de datos de los celulares secuestrados en la causa por presuntas coimas en Discapacidad, confirmaron que los mensajes borrados del teléfono de Spagnuolo no podrán recuperarse.

Fuentes judiciales revelaron a este medio que se hizo la extracción de datos y se detectaron mensajes borrados, algunos de ellos con el presidente Javier Milei y Karina Milei.

La causa está a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello. Se indicó que estará bajo secreto de sumario por otros diez días hábiles contados desde el jueves.