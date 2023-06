Pasión por el deporte: es de Cipolletti, tiene 71 años y sigue compitiendo en maratones

A veces la pasión por un deporte no nace sino que se hace, puede llegar en cualquier momento de la vida y cambiártela a tal punto de hacerte llegar a ser campeón mundial. Ese fue el caso de Juan Oscar Castaño, un cipoleño que encontró su pasión por las maratones a una edad que para muchos sería inusual.

Castaño contó que su relación con las carreras y las maratones ocurrió hace doce años, cuando estaba por llegar a los 60. Era técnico electrónico, trabajó en Cipolletti, en Neuquén y hasta en la zona petrolera, siempre ligado a las comunicaciones. Actualmente como jubilado, Juan detalló que entrena casi todos los días y se mantiene activo con el objetivo de poder competir en todas las carreras que pueda.

Hay veces que a partir de un evento desafortunado, surge un hecho que te cambia la vida y este es el claro ejemplo. Castaño describió cuál fue la motivación que lo llevó a empezar a correr cuando estaba entrando en la tercera edad.

«De joven hice ciclismo y por razones de trabajo tuve que dejar. Desde el año 73 estoy en Cipolletti, después de haber pasado por distintas ciudades de la zona. En ese momento andaba con un problema de cintura y me habían dicho que tenía una hernia de disco, que me tenia que operar y no lo podía creer», describió.

Pero a partir de esa noticia, por cosas del destino, encontró su verdadera pasión. «Un día salí para la Circunvalacion y vi a muchas personas corriendo así se me dio por salir a trotar. Vi que no me molestaba la cintura y empece a agarrarle el gusto«, comentó.

A partir de esa primera prueba, comenzó a practicar este deporte en la ciudad hasta que llegó su primera medalla. «Corrí en Cipolletti, en La Corrida y un día me invitaron a una competencia en Coronel Belisle. Dije que no, si nunca había entrenado pero me terminaron convenciendo. En mi categoría que en ese momento era +60 eramos tres corredores y salí primero. Eso me incentivó todo«, aseguró.

Juan Castaño entrenando para sus próximas carreras.

Cómo fue su entrenamiento para poder llegar a ser campeón mundial

Castaño explicó que con el correr de los años empezó a perfeccionar su forma de entrenamiento para poder participar en las diferentes carreras. Comentó que cuando comenzó no había la información relacionada a las competencias que hay en la actualidad.

«Cuando empecé a correr hace doce años, en ese momento no había muchas carreras en la zona, estaba La Corrida, alguna más en Choele (Choel) o Beltrán pero no mucho más. Después conocí a un amigo y a través de él comencé a conocer más gente que corre, con la que pude empezar a entrenar«, describió.

Pero aclaró que su entrenamiento diario arrancó hace poco y a partir de eso pudo lograr diferentes reconocimientos en las últimas carreras, llegando a ser campeón mundial antes de la pandemia. «Hace 5 años estoy a full con las carreras, he corrido en Caviahue, en donde hice podio, en Villa La Angostura corrí dos veces, en 2018 en el K15, en el que salí tercero. Pero en 2019 salí primero, y justo se dio de que era el campeonato mundial, salí campeón mundial de montaña en mi categoría de los K15«, destacó Castaño.

Juan detalló lo que representa el deporte para su vida a punto de cumplir un nuevo año: «Cumplí 71 años. El deporte es salud, es excelente, es una cosa que hay que tener constancia para lograrlo, muchos me preguntan qué hago o qué tomo y les respondo que tomo una pastilla que se llama: entrenar todos los días«.

Además describió cómo lleva a cabo su entrenamiento: «Generalmente estoy entrenando solo, la mayoría de los días lo hago en llano, en la zona del 30 con mi amigo que trabaja por ahí. Por la tarde nos vamos a la isla (Jordán) a lo que es barda. Ya nos conocemos todo el mapa de todo lo que entrenamos ahí«, bromeó sobre la cantidad de entrenamientos que han realizado.

Su última carrera fue este fin de semana en Villa el Chocón, donde describió que «hacía bastante frío pero la pasamos bien. No importa si hace frío o calor, uno tiene que estar siempre entrenando«, opinó.

Explicó que durante la cuarentena se le complicó poder entrenar con normalidad, pero junto a su amigo se la rebuscaron para poder seguir corriendo. «Hacia ejercicio en casa, a veces nos escapábamos tempranito porque decir que uno se va a contagiar yendo a la barda donde no hay nadie no lo creía. Que mejor que aire puro en la bardas, así nos manteníamos«, comentó con cierta picardía que aún lo mantiene en el más alto nivel.

La constancia y una buena alimentación como claves en su vida

Juan Castaño durante uno de sus entrenamientos matutinos.

Castaño describió que para llegar a competir en más de 40 carreras, «tener constancia es la clave«. Comentó que más allá del clima, nunca se niega a una invitación para salir a correr.

«No le esquivo si hace frió, siempre que me invitan a correr voy. Nunca le esquivé a nada, es lo más importante, si vos decís: hoy no voy a salir por hace frió, no es así«, opinó. Y destacó la importancia de mantener el cuerpo en actividad para poder continuar con una vida sana: «Hay que mantener el cuerpo activo, en la semana descanso solo dos días, después siempre salgo a entrenar o hago en casa«.

En relación a la alimentación, aseguró que es el complemento más importante al entrenamiento para poder estar en plenitud. Detalló cuáles son los alimentos que consume y cómo le han ayudado a estar saludable. «Tengo preparada todas mis comidas, lo que hago mucho es comer cereales. Quinoa, avena cebada perlada, amaranto, hago comidas con eso y también muchas legumbres: porotos, garbanzos y lentejas», detalló.

También explicó que no consume carne vacuna, «a veces un poco de pollo, nada más», remarcó.

Con respecto a su salud, describió: «No tomo nada especial, hace seis o siete años que no me he resfriado nunca, solo me enfermé con la vacuna por el Covid. Molestias no tengo de nada, me hago un control todos los años con esfuerzo físico y me sale parejo todos los años«.

Cuál es el próximo objetivo en su vida deportiva

El deportista contó que ya se prepara para su próxima competición y aseguró que «será bravísima».

Calvario es el nombre de la maratón que tiene entre ceja y ceja Castaño. «Ahora en noviembre quiero correr en Huinganco, es plena cordillera, se llama Calvario. Es bravísima y el costo es muy elevado», comentó.

Aseguró que los montos para competir rondan los 30 mil pesos, sumado al transporte y la estadía. «La Estoy tratando de que la municipalidad o algún sponsor me ayude y me dé una mano, siendo jubilado se me hace muy difícil«, pidió.

Castaño explicó que ya ha corrido en esta competencia y detalló como va a prepararse. «Si sale alguna carrera chica en la zona la hago, como un entrenamiento para llegar a noviembre, 20 kilómetros los corro sin problema. El asfalto no me gusta, es mas duro pero en barda no tengo problema, he llegado a hacer 42 kilómetros y no tengo problema«.

Aseguró que va a continuar corriendo hasta que no pueda más y demostró la pasión que siente por el deporte: «Me siento perfectamente, no tengo problemas físicos, no aflojaré nunca, nunca me caí en carreras siempre me pasó entrenando. Me he desgarrado pero es cosa del deporte, nunca aflojé, me quebré la muñeca corriendo, esa vez fue la peor pero igual salía a entrenar, con la mano atada«.

«Muchos me decían que estaba loco pero no lo estoy, solo hago lo que me gusta«, concluyó.