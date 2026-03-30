Paso Aguerre vuelve a homenajear a Moncho Águila, el primer soldado argentino caído en Malvinas

Jorge “Moncho” Águila murió durante la Operación Georgias y es uno de los pocos veteranos de Malvinas cuyos restos descansan en su pueblo natal, Paso Aguerre.

En Paso Aguerre hay una fecha que duele distinto. Cada 3 de abril, el pueblo vuelve a mirar hacia la misma historia, la de Jorge “Moncho” Águila, el joven neuquino que se convirtió en el primer soldado argentino caído en la guerra de Malvinas. Moncho murió el 3 de abril de 1982, durante la Operación Georgias, en el archipiélago de Grytviken, cuando el helicóptero Puma en el que viajaba fue derribado por disparos ingleses. Tenía apenas 20 años.

A 44 años de aquella muerte, la comunidad de Paso Aguerre prepara una nueva serie de homenajes, actividades y encuentros para sostener viva su memoria. “El 3 de abril no es una fecha más para nosotros. Es el día en que dio su vida por la patria. Su historia vive en nuestra tierra, en nuestra memoria y en el corazón de cada vecino”, expresaron desde la comisión de fomento de Paso Aguerre.

En ese pequeño pueblo del centro neuquino, Moncho no es solo un nombre escrito en una placa. Está en el museo que guarda sus objetos personales, en la tumba donde descansan sus restos, en las historias que se cuentan en las escuelas y en la cabalgata que, desde hace más de tres décadas, vuelve a unir caminos y memoria.

Jorge “Moncho” Águila murió a los 20 años durante la Operación Georgias.

El presidente de la comisión de fomento de Paso Aguerre, Marcelo Pino, recordó que Águila ocupa un lugar singular dentro de la historia de Malvinas. “En el continente hay solo 16 cuerpos de veteranos, el resto quedó en las islas Malvinas, en el cementerio de Darwin. Águila es de los pocos que descansa en su tierra, en Paso Aguerre. Por eso es tan importante honrar la memoria”, afirmó.

Un héroe neuquino

Mientras cada 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la Legislatura neuquina avanza un proyecto para declarar el 3 de abril como Día del Héroe Neuquino de Malvinas.

La iniciativa ya obtuvo despacho favorable en la Comisión de Derechos Humanos y busca reconocer formalmente a Moncho Águila como el primer soldado argentino caído en el conflicto del Atlántico Sur.

El proyecto también apunta a fortalecer la memoria colectiva en torno a Malvinas, incorporando actividades de reflexión y difusión histórica, especialmente en las escuelas.

La travesía se realizará entre el 2 y el 4 de abril y recorrerá unos 60 kilómetros.

Una cabalgata entre el recuerdo y la identidad

Como ocurre cada año, uno de los momentos más emotivos será la tradicional cabalgata homenaje que unirá Picún Leufú con Paso Aguerre.

La travesía se realizará entre el 2 y el 4 de abril y recorrerá unos 60 kilómetros. La actividad, organizada junto a veteranos de guerra y vecinos, se convirtió con el tiempo en una expresión de identidad y memoria colectiva que reúne a personas de distintos puntos de la provincia. “El año pasado asistieron 100 cabalgantes y para esta ocasión calculamos una cifra similar para este homenaje a Moncho, un muchacho de campo”, señaló Pino.

En Paso Aguerre, el homenaje no termina con los actos oficiales. También se puede visitar el Museo Provincial Jorge Águila, un espacio que conserva fotografías, objetos personales, documentos y recuerdos del soldado. “Estamos armando una presentación del museo para que la gente pueda acceder a través de un QR y hacer una visita virtual”, adelantó Pino.

Con información de Neuquén Informa.