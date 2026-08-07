Avanza la regularización eléctrica en tres barrios de Viedma: ¿qué es PASE y a quiénes alcanza en Río Negro?

Este jueves se retirará el tendido eléctrico irregular en el barrio La Esperanza de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Tras la normalización de más de 300 conexiones del barrio La Esperanza, el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) amplía su alcance en Viedma con reuniones vecinales programadas para esta semana.

El programa proyecta alcanzar a otras 200 familias con nuevas conexiones en El Progreso, obras de alumbrado público y la reincorporación del barrio Unión al sistema formal.

El progreso iniciará las obras en septiembre

El gerente institucional de Edersa, Sebastián Busader, confirmó que la obra del barrio El Progreso beneficiará a 95 familias y comenzaría durante los primeros días de septiembre, tras las licitaciones.

Las nuevas conexiones incluirán redes de media y baja tensión, además de alumbrado público, con una demora estimada de 120 días.

Las obras de redes de media y baja tensión, junto al alumbrado público en el barrio el Progreso, estarán finalizadas antes de culminar el año. Foto: Marcelo Ochoa

Un barrio que volvió a la irregularidad

Según explicó Busader, el barrio Unión de Viedma registra un caso particular, se trata del primer caso en la provincia que regularizó su situación de manera autónoma pero que eventualmente no logró sostenerlo.

«El barrio se normalizó en 2023, antes de que existiera el PASE, pero al no tener acompañamiento alrededor del 60% de las familias volvió a la irregularidad», indicó.

En este sentido, el programa pretende alcanzar a las 105 familias que ya cuentan con las obras de infraestructura base, para acompañarlas en la reinserción.

Los relevamientos individuales comenzarán la semana próxima para corroborar el estado de los hogares, otorgando subsidios transitorios, acompañamiento técnico y asesoramiento sobre consumo.

La Esperanza entra en una nueva etapa

En el barrio La Esperanza, donde ya fueron normalizadas más de 300 conexiones domiciliarias, comenzará la instalación del alumbrado público en un plazo de diez días, una vez que las condiciones climáticas lo permitan.

Paralelamente, equipos técnicos evaluarán las instalaciones eléctricas internas de las viviendas para reducir riesgos derivados de los circuitos intradomiciliarios.

Mientras que otras familias recibirán estufas, materiales de aislación para reducir el consumo eléctrico y asesoramiento para afrontar las primeras facturas del servicio.

Subsidios y sostenibilidad en Río Negro

El plan establece un sistema de acompañamiento que incluye subsidios escalonados durante seis bimestres de hasta 600 kWh por familia, controles periódicos y asesoramiento para que las conexiones se sostengan en el tiempo.

En este sentido, el plan iniciado en 2025 habría alcanzado a unos tres mil nuevos usuarios durante el último año en todo Río Negro.

De los hogares regularizados, el 90% mantuvo el pago del servicio.

De acuerdo al Subsecretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanotti, «Esos resultados muestran que el problema no era la voluntad de pago, sino la posibilidad de acceder a un servicio formal con facturas acordes a los ingresos familiares».

Proyecciones en la provincia

Bajo esta línea, durante la semana, la Secretaría de Energía, Edersa y el Municipio realizaron encuentros informativos con vecinos de los barrios La Esperanza, Unión y El Progreso.

Allí, brindaron información sobre consumo responsable, seguridad eléctrica y los beneficios previstos para quienes se incorporan al programa.

Actualmente, el PASE también se desarrolla en catorce barrios de Cipolletti, recientes convenios en tres barrios de Villa Regina y otros dos en Cervantes, y se pretende ampliarlo a otros municipios.

«También estamos en Bariloche, donde está la cooperativa y no Edersa. Estamos estudiando El Bolsón e iremos creciendo«, manifestó Yanotti.