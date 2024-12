Peligro en La Herradura: qué pasó con el proyecto que busca habilitarla como balneario

Pese a que un cartel en la Ruta 22 la presenta como balneario, La Herradura no está habilitada ni cuenta con guardavidas, lo que expone a los visitantes a peligros graves. Corrientes fuertes, sectores profundos y la presencia de motos de agua y embarcaciones aumentan el riesgo de accidentes. El proyecto para habilitar la zona quedó paralizado en el Concejo Deliberante de Plottier y los guardavidas buscarán juntar firmas para exigir seguridad y control en el lugar.

«Vos vas por la Ruta 22 y tenés cartelería que te dice que es un balneario. Se está presentando como un balneario sin estar habilitado«, manifestó el representante del Sindicato de Guardavidas de Neuquén, Gastón Gaona.

La zona se caracteriza por tener varios metros con playa. Además, en frente hay una isla a la que muchos bañistas recurren porque tiene sombra. «Podés cruzar al otro lado, todo el mundo cruza. Después quieren volver por ahí y es peligroso», comentó Gaona.

Al agua, además de aquellos que quieren refrescarse, llegan embarcaciones y motos acuáticas que, según comentó el guardavidas, pasan muy rápido.

El cartel que se encuentra sobre Ruta 22. Foto: Cecilia Maletti.

«Tiene un alto nivel de peligrosidad la Herradura y el agravante es que no haya guardavidas», señaló Gaona. Además, hay sectores con gran depresión y una corriente muy fuerte que puede causar accidentes.

Los peligros son innumerables y causan desde asistencias de emergencia a personas atrapadas en ramas bajo el agua, hasta la intervención de guardavidas para evitar accidentes más graves. Gaona recordó el caso de una joven que quedó atrapada y tuvo que ser rescatada con signos de hipotermia.

“Nosotros hemos tenido que asistir en más de una oportunidad a personas en La Herradura”, aseguró Gastón.

Según comentó, en ocasiones, los propios guardavidas que se encuentran fuera de servicio terminan interviniendo para ayudar a bañistas en riesgo. La presencia de embarcaciones, motos de agua y nadadores sin control alguno añade un nivel extra de peligro.

Qué pasó con el proyecto que busca habilitar La Herradura

El 20 de noviembre se conoció que el Concejo Deliberante de Plottier discutiría implementar el servicio de guardavidas para el sector del río Limay en la zona de La Herradura.

El representante del Sindicato de Guardavidas de Neuquén contó que el proyecto quedó en suspenso debido a que no había pasado por Hacienda, fundamental para la evaluación de la viabilidad presupuestaria y el cálculo de la infraestructura necesaria.

“Lo que hicieron fue tratar de patearlo lo más posible, cosa de que la temporada arranque y ya está”, consideró. Según su testimonio, la demora también responde a una falta de interés por parte de algunos concejales.

Acceso a La Herradura. Cecilia Maletti.

Mientras tanto, el mayor problema es que hay un cartel que indica que La Herradura es un balneario. «Confunde, da información que es errónea», expuso. «Hay gente que pasa por la ruta y ve el cartel y termina en La Herradura. Después tenemos que lamentar víctimas», agregó.

«Lo esencial para habilitarlo es tener la infraestructura, como un sector con baños, parrillas, una guardia de seguridad y una casilla para guardavidas», consideró.

Los guardavidas planean impulsar una recolección de firmas entre los bañistas y vecinos para exigir una respuesta rápida del Concejo Deliberante.

Qué dijo el municipio

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, expuso a RÍO NEGRO RADIO: «Desde el Ejecutivo no lo compartimos mucho porque no tenemos las condiciones físicas de estos lugares que todavía no son balnearios y que deben ser declarados».

A pesar de esto, señaló que este año prepararon «proyectos para todas las zonas de la costa«. «En el próximo tiempo vamos a poder acompañar con todo el equipamiento que necesita».

Bertolini indicó «lamentablemente no podemos hacer frente en este momento a habilitar algunas zonas porque no están las condiciones físicas«.

Explicó que por ahora buscan tratar un proyecto para controlar la costa «que es invadida por vehículos y embarcaciones». «Las prioridades van por otro lado».