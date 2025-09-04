Pelucas que ayudan a atravesar tratamientos oncológicos: una labor que cumple siete años en Neuquén

En Neuquén, un grupo de mujeres lleva a cabo una tarea solidaria hace 7 años, se trata de pelucas oncológicas a partir de cabello donado, un trabajo artesanal que demanda tiempo, paciencia, y sobre todo, mucha dedicación.

Escuchá a Verónica Fernández en RÍO NEGRO RADIO:

Una peluca lleva entre 5 o 6 donaciones diferentes para lograr un tono parejo. ”Lo más laborioso es poder encontrar el tono y la textura, para que la paciente cuando vaya a probarse la peluca este lo más conforme posible y sienta que recuperó el cabello que tenía antes de la pérdida” explico Verónica Fernández, presidenta de la fundación SENO en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Este proceso es completamente personalizado ya que una vez que ingresa el pedido se confecciona un gorro especial, cómodo y transpirable sobre el cual se cose cortina por cortina, pelo por pelo. El resultado es único, está pensado para acompañar de la manera más natural posible.

El cabello llega especialmente de donaciones. Peluquerías de la ciudad se han sumado a esta campaña, ofreciendo la opción de donar en vez de vender el pelo. Además, cualquier persona puede acercar su fundación siguiendo un requisito: cortar al menos 20 centímetros, con el pelo limpio y atado.

La demanda es constante. Cada semana, cerca de 10 pacientes aguardan por sus pelucas. Sin embargo, la fundación aborda con un stock preparado. «Llegan casos que son muy rápidos entonces tenemos pelucas a disposición que pueden probar si se sienten cómodas, las llevan en el momento», relata.

Fernández comentó que si bien hoy las pelucas no son 100% gratuitas como al principio, «se pide una colaboración de materiales». «Las pelucas rondan los 700.000 pesos o 500.000 pesos acorde al largo, a la textura del cabello y demás. Pero se pide una colaboración entre los 50 mil y los 70 mil, que es lo que se ocupa en realidad el material».

A pesar de esto, la presidenta señaló que si la donación no puede realizarse, «la peluca está igual dispuesta». «No vamos a dejar de trabajar en esto que nos gusta«.

No solo quienes donan participan de este gesto solidario, sino una vez terminado el tratamiento, muchos pacientes deciden devolver sus pelucas para que otra persona pueda usarlas.

El próximo 6 de septiembre, organizarán la tarde infantil del niño oncológico, una jornada de juegos y shows en la que invitan a toda la comunidad a participar y sumar donaciones.

Esta labor cumplió siete años en Neuquén, y está lejos de acabar. “Creemos que el donar el pelo es una acción que nace desde lo profundo del corazón”, destaca Verónica Fernández. Es por eso que este equipo está más que dispuesto