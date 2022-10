Perdió su caballo, pero el pequeño jinete de Cervantes cosechó inmensa solidaridad

Su dolor conmovió, sacudió. Con tan solo 12 años, decidió plantarse delante de una cámara para denunciar entre lágrimas el robo de su fiel caballo, animal que luego fue comido por los delincuentes. Y en poco tiempo, el video del pequeño jinete de Cervantes se viralizó y despertó un sinfín de gestos de solidaridad en la comunidad.

«¡Hola soy Juan! Le quería mandar un saludo a toda la gente de La Pampa y Río Negro que nos han querido regalar un caballo. Se los agradezco de corazón«, comentó el pequeño en un nuevo video subido a la red social Facebook.

A casi una semana de la aberrante noticia, con más calma, el niño salió a agraceder públicamente las muestras de afecto. Durante su breve discurso, se jactó de haber recibido numerosas ofertas para adquirir un nuevo equino de manera totalmente gratuita.

Tras difundirse la noticia en los medios de la región, la familia de Juan rechazó varias propuestas que pretendían recomponer la grave pérdida de «Regalito», compañero del pequeño por más de tres años. En todos los casos, y con la gratitud a flor de piel, dejaron en claro que solo dieron a conocer el caso para alertar a la población y que no buscaban «obtener provecho».

Queremos agradecer sus mensajes hacia nosotros, con esto no queremos sacar provecho y menos con el dolor del nene. Solo fue para alertar a los demás para que tengan cuidado con sus animales. Gracias por compartir» Familia del jinete

«También le quería pedir a los autoridades leyes más duras para que los que roban tengan consciencia porque dañan a la gente», enfatizó el pequeño durante su mensaje. Juan no dudó en llevar un fuerte pedido a la policía para incrementar la seguridad y evitar nuevos hechos de similares características.

Los padres del jinete de 12 años fueron alertados sobre varios casos de faena clandestina ocurridos en el último tiempo. Por lo que en la propia publicación de agradecimiento se lanzaron sin reservas a una única consigna: «Basta de cuatrerismo».

«Así cómo sacan multa por el maltrato animal tendrían que salir una ley firme para los cuatreros», pidieron.

El caso

El hecho ocurrió el viernes 30 de septiembre en el límite entre Mainqué y Cervantes cuando el animal se encontraba en manos de unos allegados para su amanse. Aunque a Juan, el niño de 12 años, recién se lo contaron días después por el impacto de la noticia.

Tras verlo romper en llanto, la familia decidió de inmediato denunciarlo públicamente en las redes sociales. «Era el regalo de mi papá, me lo carneaste y me lo comiste. Vos no tenés ni corazón«, repitió en un video anterior el chico mientras las lágrimas corrían por su cara.

Regalito, fue un obsequio de sus padres tiempo atrás. Porque además de su pasión por el fútbol, Juan también es un amante de los equinos, por legado. Incluso, ha participado como jinete en varios campeonatos locales.

«Se lo dimos hace tres años. En aquel momento mi papá estaba sin caballo y Juan tenía el suyo, pero lo queríamos vender porque era muy grande para él. Así fue que el nene decidió dárselo a su abuelo y en recompensa le compré el suyo», recordó el padre en diálogo con este medio.