Tristeza infinita: con 12 años, denunció que le robaron y le comieron su caballo en Cervantes

«Vos no tenés ni corazón, me comiste el caballo«, dijo Juan entre sollozos y lágrimas, expresó así el gran dolor que hoy padece tras la pérdida de su caballo. El animal que le regaló su papá y al que bautizó como «Regalito», fue robado durante el fin de semana y luego faenado por manos desconocidas.

El hecho ocurrió el viernes en el límite entre Mainqué y Cervantes aunque a Juan, el niño de 12 años, recién se lo contaron ayer por el impacto de la noticia.

Tras verlo romper en llanto, la familia decidió de inmediato denunciarlo públicamente en las redes sociales. «Era el regalo de mi papá, me lo carneaste y me lo comiste. Vos no tenés ni corazón», repitió el chico mientras las lágrimas corrían por su cara.

En la publicación se dejo ver claramente un mensaje de alerta a la comunidad por la reactivación de este tipo de hechos delictivos en la zona rural. «Anoche carnearon un caballo cerca del pueblo de Cervantes. Era de mi hijo Juan y lo habíamos prestado para que terminen de amansarlo. No saben el dolor y el daño que causan«, detalló Agustín, el padre de Juan, en el posteo de Facebook.

Según comentó el hombre, hacía tiempo que no se registraban hechos similares en la zona. Una práctica que al parecer había logrado erradicarse. «Cervantes es chico y todos saben quiénes son, o se sabrá pronto. Ojalá que alguien pueda hacer algo porque hacer la denuncia es inútil«, agregó Agustín.

«Regalito» fue un obsequio de los padres de Juan tiempo atrás. Juan es un amante de los equinos, por legado. Incluso, ha participado como jinete en varios campeonatos locales.

«Se lo dimos hace tres años. En aquel momento mi papá estaba sin caballo y Juan tenía el suyo, pero lo queríamos vender porque era muy grande para él. Así fue que el nene decidió dárselo a su abuelo y en recompensa le compré el suyo«, recordó Agustín en diálogo con este medio.

La persona que llevaba adelante el trabajo de amanse de “Regalito” se solidarizó con el niño luego de darle la triste noticia e intentó remediar la pérdida con dinero. Sin embargo, la familia rechazó la propuesta al considerar que no es responsable directo del atroz suceso.

«No se trata de lo económico, es más el daño que hacen por lo sentimental. Ver llorar a tu hijo y no poder hacer nada«, finalizaron.