Pericias por la explosión en Ezeiza: buscan determinar si fue intencional

Este lunes 17 de noviembre comienzan las pericias para averiguar el origen del incendio que provocó la explosión en el Polígono Industrial Spegazzini en Ezeiza. La explosión se dio el viernes 14 de noviembre y afectó 21 empresas con pérdidas millonarias.

Los peritos a cargo de la investigación llegaron al lugar el domingo por la tarde. Determinaron que las investigaciones para averiguar la causa de la explosión deben empezar a pesar que todavía no se apagaron todos los focos de incendio del lugar.

Luego de la explosión del viernes, más de 50 dotaciones de bomberos se presentaron en el lugar para combatir las llamas. No hubo víctimas fatales, pero sí 20 personas heridas producto de la onda generada por la detonación.

Para detener el avance del fuego, en el área trabajó cuerpo de bomberos y rescatistas, donde se incluyó cisternas, equipos de respiración autónoma y brigadas especializadas en materiales peligrosos, en colaboración con la Policía Federal, la Cruz Roja, el Ministerio de Salud provincial y Defensa Civil.

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, confirmó que las actividades de peritaje deben comenzar este lunes. 17. En diálogo con LN+, la senadora confirmó que buscarán las causas del incidente: “Ya veremos cuál fue la razón de este incendio tan grande. Habrá que ver si tenían o no tenían todos los elementos de seguridad, y si fue un hecho adrede o fue un incendio ocasional. Esas son las cosas que con un peritaje se logran saber”.

Pericias por la explosión de Ezeiza: buscan la causa del incendio

Si bien todavía hay focos de incendio activos en el sector, los peritos comenzarán con las investigaciones para averiguar si el hecho fue intencional o producto de alguna falla eléctrica.

Ante la inspección de la causa, también comenzaron las estimaciones de gastos producidos por la explosión, ya que el fuego no solo destruyó estructuras, también arrasó con maquinaria de alto valor, unidades completas de producción y camiones. Los gastos se elevan a cifras millonarias para las empresas afectadas.

Las áreas afectadas se reflejaron en varias hectáreas perdidas. Reportes afirmar que empresas como Iron Mountain, Larroca Minera, Aditivos Alimentarios y Sinteplast sufrieron perdidas de miles de metros cuadrados cada una.

Según testigos, el fuego surgió en el depósito de la empresa Logischem cerca de las 21 horas, donde tras una explosión desembocó un efecto en cadena a las otras empresas del sector. Esta hipótesis será analizada por los investigadores junto a imágenes de cámaras de seguridad, pero afirman que no cuentan con el apoyo de datos técnicos sino testimonios.