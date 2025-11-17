Alerta roja en Comodoro Rivadavia: vientos de 140 km/h paralizan la ciudad y afectan servicios

CHUBUT. Comodoro Rivadavia atraviesa un lunes crítico este 17 de noviembre 2025, bajo una alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico advierte por vientos extremos con ráfagas que podrían alcanzar los 140 km/h, un fenómeno que ya paraliza la ciudad con intenso polvo en suspensión y visibilidad casi nula. Las autoridades de Defensa Civil solicitaron a la población no circular.

CHUBUT | Servicios afectados: qué funciona y qué no en Comodoro Rivadavia

El impacto del viento se siente en todo Comodoro Rivadavia, afectando la rutina y los servicios básicos de la ciudad. El panorama de este lunes es el siguiente:

Transporte público: no hay servicio de colectivos en la ciudad debido a las condiciones extremas.

no hay servicio de colectivos en la ciudad debido a las condiciones extremas. Bancos y comercios: todas las entidades bancarias decidieron no abrir sus puertas. La mayoría de los comercios permanecen cerrados, aunque algunos propietarios evalúan la situación hora a hora.

todas las entidades bancarias decidieron no abrir sus puertas. La mayoría de los comercios permanecen cerrados, aunque algunos propietarios evalúan la situación hora a hora. Instituciones: hospitales y clínicas de la ciudad, así como las dependencias municipales, operan únicamente con guardias mínimas para emergencias.

hospitales y clínicas de la ciudad, así como las dependencias municipales, operan únicamente con guardias mínimas para emergencias. Cortes de luz: se reportan interrupciones en el suministro eléctrico en distintos sectores, incluyendo el barrio Industrial y zonas del casco céntrico.

CHUBUT | Calles desiertas y el pico de intensidad en Comodoro Rivadavia

Las principales avenidas de Comodoro Rivadavia, como Chile y Constituyentes, muestran un paisaje desértico, con una circulación vehicular casi inexistente. Solo se observa a personal de emergencia, Defensa Civil y algunos repartidores de servicios esenciales.

Alerta por vientos en Comodoro Rivadavia. Foto: ADN Sur.-

Según los reportes meteorológicos, se espera que la intensidad del viento continúe aumentando y alcance su punto máximo entre las 11 y las 13 horas de este lunes.

CHUBUT | Precaución en rutas cercanas a Comodoro Rivadavia: cierres en El Infiernillo

Las autoridades de Defensa Civil han puesto el foco en la seguridad vial y reiteran la recomendación principal: no salir de casa si no es imprescindible.

Se advirtió específicamente sobre la peligrosidad en la zona de El Infiernillo, donde el tránsito podría ser cerrado o restringido de manera intermitente durante la mañana, dependiendo de la evolución de las ráfagas que complican seriamente la visibilidad y la estabilidad de los vehículos.