Lunes con ráfagas de casi 100 km/h en Neuquén y Río Negro: qué pasa con el calor en el Alto Valle, ¿llueve en cordillera?

Este lunes se presenta con condiciones climáticas variadas en la región de la Patagonia norte. El viento será protagonista en diversas zonas, acompañando un ambiente cálido en el este. En contraste, la cordillera se prepara para recibir precipitaciones.



Para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima podría alcanzar los 33°C, con una mínima de 16°C.

El viento se sentirá con fuerza en la región, oscilando entre 32 y 41 Km/h. Se esperan ráfagas significativas, que podrían llegar a los 87 Km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. La dirección del viento será predominante variable.

Pronóstico para la costa atlántica de Río Negro

En Viedma, capital de Río Negro, el SMN pronostica un lunes con cielo nublado. Las temperaturas serán agradables, con una máxima estimada en 31°C y una mínima de 11°C. El viento también será un factor determinante.

La ciudad costera experimentará vientos de entre 32 y 50 Km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 78 Km/h, afectando principalmente la mañana y la tarde. La dirección del viento se mantendrá variable a lo largo del día.

¿Lluvias en la cordillera?: el detalle de lo que se vendrá este lunes

Hacia el oeste, en San Carlos de Bariloche, el lunes se presentará nublado con lluvias. El SMN indica una probabilidad de precipitaciones entre el 10 y 40%. Las temperaturas serán más frescas, con una máxima de 16°C y una mínima de 5°C.

El viento en Bariloche soplará con intensidad desde el Oeste, entre 41 y 50 Km/h. Las ráfagas serán muy fuertes, pudiendo superar los 97 Km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Se recomienda precaución por estas condiciones.

Finalmente, en San Martín de los Andes, la jornada será similarmente nublada. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 18°C y una mínima de 5°C. El viento también será una característica destacada.

Se esperan vientos del Oeste, con velocidades de entre 32 y 50 Km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 87 Km/h, con mayor incidencia en la mañana y la tarde. Estas condiciones se mantendrán a lo largo del día.