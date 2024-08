Pese a la baja de inflación, los comerciantes de Río Negro no saben cómo revertir la caída de ventas

La inflación de julio fue del 4%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). el dato más bajo desde enero de 2022, cuando alcanzó el 3,88%. Sin embargo, prevalece la preocupación entre las cámaras empresariales de la región porque pese a la leve recuperación, «el poder adquisitivo de la gente continúa limitado».

«Llegamos a un punto límite en el que al trabajador no le alcanzan los recursos para cumplir con lo básico que necesita. Sostiene lo esencial que necesita; por eso, es difícil revertir la caída de ventas», resumió José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti y vicepresidente primero de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern).

Mencionó un fuerte impacto en las tarifas de energía en Río Negro que «generó un retroceso para muchas Pymes que no alcanzan a cubrir el valor total de factura. Ahora se sumaron las tarifas residenciales que quita aún más poder adquisitivo al movimiento económico».

«Los incrementos -continuó Bunter- fueron desmedidos. Esto se traslada al comerciante que disminuye el margen de ganancia porque necesita vender. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa(CAME) registró un 17% en la caída de ventas. Esta retracción es producto de que la gente no compra».

Bunter consideró que al no haber demanda, la oferta debería bajar: «Sin embargo, los costos de funcionamiento están matando al empresario Pyme porque no los alcanza a cubrir. Achica el margen de ganancias para poder vender y ser competitivo».

Dijo que «muchas actividades económicas han liquidado los stocks que tenían y redujeron las horas extras a los trabajadores. Muchos adelantaron vacaciones. Pero ya no hay más herramientas para sostener la actividad«. Se refirió a la resolución del gobierno nacional respecto a no embargar cuentas corrientes hasta fin de año, pero advirtió que «esto generará una bola de nieve: si no hay una pronta moratoria, vamos a estar complicados».

Mencionó que muchos supermercados están contratando jóvenes con «nuevas modalidades: sin relación de dependencia y a modo a prueba por seis meses».

La situación en Bariloche no difiere demasiado. Leonardo Marcasciano, presidente de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina, aseguró que «las listas de precios están bastante quietas. Solo hubo un atisbo de aumento cuando el dólar pasó abruptamente de los 1.000 a 1.300 porque algunos siguen trabajando con el dólar MEP y no con el oficial«. Las listas de precios, mencionó, registran promociones para agilizar las ventas en el contexto recesivo.

«En julio se notó una diferencia. No podemos hablar de reactivación, pero estamos mejor que meses anteriores. Se empieza a mover el sector Pyme que está tomando crédito como hacía tiempo no pasaba. Ese crédito va al consumo y a la inversión», recalcó.

Marcasciano destacó la particularidad de Bariloche, a partir de la baja del turismo «en relación a otras épocas» y todo lo vinculado a la indumentaria. «En la región, tenemos el boom de compras en Chile y eso siempre pega en forma directa. Si ahora en Argentina se empiezan a agilizar las cuotas, si los bancos largan más promociones, a la gente le convendrá hacer compras locales en 12 cuotas que ir a comprar de contado en Chile», señaló.

Leve repunte

Según el informe del Indec, el rubro que más aumentó fue el de restaurantes y hoteles (6,5%), seguido por bebidas alcohólicas y tabaco (6,1%) y servicios públicos (6%). El rubro alimentos tuvo un incremento del 3,2%.

Cuando se consulta a Bunter por los rubros más «golpeados» por la caída de venta ratifica que son «los no esenciales». «En relación a la construcción, se registran refacciones y arreglos pequeños con lo cual se genera un pequeño movimiento en ferreterías y corralones, pero movimiento al fin», dijo.

En relación a la baja del consumo en supermercados, Marcasciano valoró el repunte en julio. «No podemos hablar de reactivación, pero por lo menos empezamos a salir de la retracción del consumo que registramos en mayo o junio. Lo macro se acomoda y repercute en lo micro», sostuvo.