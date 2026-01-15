Pewü, la banda de los hijos de Rubén Patagonia que sostiene su herencia cultural

Pewü es el proyecto cultural a través del cual los hijos de Rubén Patagonia, quien murió este jueves, continúan el camino artístico y simbólico del canto patagón. La propuesta reúne música, poesía e identidad territorial y se despliega en escenarios del Alto Valle y la cordillera.

Pewü, el proyecto cultural que homenajea a Rubén Patagonia

Pewü nació como una forma de “continuidad” de la obra de Rubén Patagonia, impulsada por Kuaniep Chauque, Elal Aiken Chauque y Jeremías Chauque. El nombre del grupo significa “tiempo de brotes” en mapuche y define el eje simbólico del proyecto.

Los hermanos Chauque integran Pewü desde la voz, la percusión y la guitarra (Jeremías Chaque).

En una entrevista con este medio, en septiembre de 2024, su hijo Jeremías explicó que el objetivo con sus giras era “generar un mensaje de continuidad”. La propuesta incluyó conciertos y encuentros interculturales en distintas localidades de Neuquén y Río Negro.

El músico también señaló que el grupo asumió “la responsabilidad de la continuidad de todo eso”, en referencia a la música y la cultura patagónica. La banda presenta como un espacio que retoma la poesía, el territorio y la identidad desde una mirada generacional.

De Comodoro Rivadavia a la Patagonia profunda, una historia compartida

Rubén Patagonia, nacido en Comodoro Rivadavia, desarrolló su proyecto cultural junto a su familia en distintos puntos del país. El recorrido incluyó Neuquén, Baradero, Córdoba y finalmente Santa Fe, donde la familia se estableció en un ámbito rural.

Rubén Patagonia fue una de las voces más reconocidas del canto patagón.

Jeremías relató: “Por eso de pronto empezamos a dejar la guitarra y a agarrar la asada”, una experiencia que vinculó lo agrario con la canción. Definió ese proceso como “otra forma de cantar”, ligada al trabajo y al territorio.

El proyecto Pewü tomó forma pública en 2023, cuando los hermanos fueron invitados al Festival de Cosquín para un homenaje a Rubén Patagonia. “Es muy nuevo todo para nosotros”, dijo Jeremías en ese entonces, al describir el desafío de seguir sin su padre sobre el escenario.