«Pidan fiado», el mail que mandó Educación ante la falta de refrigerio en las escuelas de Picún Leufú

Docentes de escuelas de Picún Leufú y áreas rurales denunciaron que están sin refrigerio en las instituciones y que desde el Distrito Educativo XIII de la localidad les enviaron un mail donde les indican que «pidan fiado» a los comercios. «Los estudiantes sufren descompensación producto del hambre», aseguraron.

Desde ATEN Picún Leufú informaron que el miércoles a la mañana se movilizaron docentes, familias y estudiantes al Distrito XIII de la localidad para reclamar por la falta de partidas de refrigerio en escuelas y gastos generales de las escuelas.

El gremio docente informó que el Distrito le envió un mail a cada escuela «para que soliciten en forma de fiado a los comercios de la localidad, argumentando que el problema para acreditar las partidas es administrativo».

«El problema es que muchas escuelas ya están con deudas de tanto pedir fiado entonces esa ya no es una opción. Supuestamente la plata estaba, pero el problema es que con el cambio de gobierno no tienen claves y cuestiones administrativas que hacen que no puedan pagar los refrigerios», sostuvo Hernán Ercoli ,secretario general de ATEN Picún Leufú en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

«Como las partidas no están, queda a criterio de cada directivo cómo resolver la situación. Algunos van y piden fiado y otros se quedan sin comer nada», expresó el referente gremial.

Después de la movilización del miércoles, los referentes tuvieron una reunión con los directivos del Distrito y quedaron a la espera del dinero para el refrigerio, entre otros gastos. «La situación es crítica dado que los estudiantes sufren descompensación producto del hambre», aseguraron desde el gremio.

Por su parte, Ercoli señaló que «hoy ya es viernes y ninguna institución recibió el dinero». Además, agregó que no solo hay faltante de refrigerios, sino que también «faltan las partidas de limpieza para las escuelas».