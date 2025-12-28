¿Playa o reparo?: calor extremo y fuertes vientos, así estará la última semana del 2026 en la costa de Río Negro

La zona se disfruta en un entorno único, inmerso en la vida del Golfo San Matías. Foto: Denis Martínez | Archivo.

El cierre de diciembre y el inicio de enero en Las Grutas estarán marcados por un ambiente puramente veraniego. Sin embargo, quienes elijan el balneario para despedir el año deberán seguir de cerca el pronóstico: la persistencia de fuertes ráfagas de viento será la gran protagonista en la costa rionegrina.

Un cierre de diciembre «a puro horno»

El calor será el gran aliado de los bañistas durante los próximos días, aunque el viento del sector oeste obligará a asegurar sombrillas y carpas.

Lunes 29: Tarde calurosa con una máxima de 31°C . Hacia la noche, el viento cobrará fuerza con ráfagas de hasta 50 km/h , manteniendo el cielo nublado sobre el Golfo San Matías.

Tarde calurosa con una máxima de . Hacia la noche, el viento cobrará fuerza con ráfagas de hasta , manteniendo el cielo nublado sobre el Golfo San Matías. Martes 30: Será el día más cálido de la semana. La máxima trepará hasta los 35°C, ideal para disfrutar de la marea alta, aunque las ráfagas de 50 km/h continuarán presentes durante toda la jornada.

El brindis de Año Nuevo: ¿mesa frente al mar de Las Grutas?

Para el miércoles 31 de diciembre, la víspera de Año Nuevo, las condiciones obligarán a buscar reparo si se planea cenar al aire libre:

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 29°C de máxima. El ambiente será agradable, pero el cielo permanecerá parcialmente nublado. El viento será persistente durante la noche del brindis.

Se recomienda precaución en las zonas de paradores y terrazas frente a la costa.

El inicio de enero: Respiro térmico y viento constante