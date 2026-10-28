Vista Energy, la petrolera de Galuccio, elevó un 33% su producción en Vaca Muerta

Vista Energy alcanzó una producción de 169.000 barriles equivalentes de petróleo al cierre del trimestre.

Vista Energy, el mayor productor independiente de petróleo de Argentina y el principal exportador de crudo del país, presentó los resultados correspondientes al tercer trimestre del año. En el período alcanzó una producción récord de 169.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), un incremento del 33% respecto del mismo período de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado por la ejecución del plan de inversiones de la compañía que lidera Miguel Galuccio y por el desempeño productivo de los nuevos pozos en Vaca Muerta.

La compañía registró un EBITDA ajustado de US$ 841 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 78%, y generó un flujo de caja libre de US$ 334 millones. Los ingresos aumentaron un 75% respecto del mismo período del año anterior.

Durante el trimestre, Vista invirtió US$ 460 millones, lo que le permitió conectar 25 nuevos pozos y alcanzar un ritmo operativo equivalente a 100 pozos anuales.

En los últimos doce meses, la empresa invirtió más de US$ 2.300 millones –incluyendo la adquisición de los activos de Equinor– y puso en producción 91 pozos, que contribuyeron al incremento de los volúmenes producidos.

Cómo fue la producción de petróleo y gas de Vista

La producción de petróleo promedió los 147.100 barriles diarios, un 34% más que en el tercer trimestre de 2025, mientras que la producción de gas registró un crecimiento interanual del 29%.

Durante el trimestre, Vista exportó 9,9 millones de barriles de petróleo, un crecimiento del 56% respecto del mismo período de 2025. Las exportaciones representaron el 73% del volumen comercializado de crudo y generaron ingresos por US$ 935 millones.

En los primeros nueve meses del año, la compañía acumuló exportaciones por más de 25 millones de barriles, con ingresos superiores a los US$ 2.000 millones.