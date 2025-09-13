Paritarias en Río Negro: Asspur convocó a paro hospitalario para el jueves 18

El gobierno provincial y los gremios estatales acordaron volver el jueves 18 a paritarias para seguir con la discusión de los futuros salariales.

La representación de los hospitalarios, Asspur, convocó a un paro de actividades para esa jornada, a partir de que no participa en las negociaciones y, además, consideró “miserable” al acuerdo de los aumentos de septiembre que “ATE cerró con el gobierno.

En un vídeo, la secretaria general de Asspur, Cessira Mulally informó que las asambleas decidieron la medida de fuerza. “El 18 vamos al paro y nos movilizamos. ¿Por qué? Porque la pauta cerrada por ATE y el gobierno este lunes fue miserable”.

La dirigente agregó que el incremento en septiembre significará a “la mayoría de los trabajadores entre 28.000 a 53.000 pesos en su sueldo” y, además, recordó que el anunciado 2% en las guardias serán unos 1.100 pesos de guardia para un enfermero profesional, algo así como 140 pesos por hora trabajada”.

Luego, Mulally insistió en que Asspur sigue exigiendo que “el salario de ingreso alcance la canasta familiar, que se blanqueen todas las sumas que tenemos en negro y que regularicen la situación de las categorías y nos paguen los retroactivos”.

Convocó a la protesta para el jueves mientras que el “gobierno se vuelve a sentar con otros a decidir sobre nuestros salarios, nosotros nos movilizamos”.

Alude a que la Función Pública prevé un encuentro paritario para el 18 con el propósito de analizar la política salarial para el último trimestre, según lo anunciado oportunamente.

Mullaly explicó que el paro y la movilización pretenden que la gestión provincial “entienda y tome nota de que el sueldo no nos alcanza para llegar ni siquiera a mitad de mes”.

