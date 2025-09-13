En 16 fotos | Así fue el multitudinario desfile por el 121° aniversario de Neuquén en el este de la ciudad

Neuquén capital cumple 121 años y el mítico desfile cívico-militar se llevo a cabo en el este de la ciudad en esta oportunidad. Pese a que el clima por momentos no acompañó, unas 25 mil personas participaron de los festejos este sábado.

El desfile fue integrado por unas 5 mil personas que representaron a 100 instituciones, asociaciones, clubes, fuerzas armadas y colectivos que desfilaron para mostrar la riqueza educativa, cultural, deportiva y social de la capital neuquina.

Así como en el 2024 el evento se mudó al oeste de la ciudad, en esta oportunidad los protagonistas fueron los vecinos del sector este, ya que se llevó a cabo sobre la calle Obrero Argentino en el barrio Confluencia.

Esta decisión se tomó en el marco de una obra recientemente inaugurada que conecta la Ruta Nacional 22 con el Paseo Costero.

Asimismo, también participó el intendente Mariano Gaido junto al gobernador Rolando Figueroa, quienes llevaron adelante el acto de la revista de tropas previo a la entonación de los himnos provincial y nacional.

Desde la municipalidad informaron que este sábado estuvieron presentes en el desfile por el aniversario unas 25 mil personas.

En el ámbito educativo, participaron los colegios e institutos que participaron se destacaron el Paihuén, el Amen (nivel medio y primario), EPETN°3, 5, 8, IPET N°1, CPEM N°103, el Instituto Tecnológico del Comahue y el Panamericano de Estudios Superiores.

También desfilaron diversas organizaciones como la de Unión de Confluencia, Rinconcito de Atahualpa, los talleres Municipales de Adultos Mayores, las asociaciones Alborada, Ayun, el grupo Che Hueney, el club “La Amistad” en la Tercera Edad, los centros Amancay, la “Sirena” y Ballet de Nuestros Mayores.

La actividad religiosa estuvo representada por Capellanía Internacional “Te Levantaré”, el club Conquistadores Nehuén Hueché de la Iglesia Adventista del 7° día y la Evangélica El Redentor Pentecostés.

También participaron las colectividades venezolana, chilena, peruana en Neuquén, la folklórica y cultural boliviana, y colombiana.

Por último, el desfile contó con la presencia del Comando VI de Brigada de Montaña, el Ejército, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Provincial.

Además del desfile, la celebración de los 121° años de la ciudad también tuvo actividades como la inauguración del Polo Científico Tecnológico, el Balcón del Valle y la apertura de la Feria Internacional del Libro.

Además, el municipio también informó que como parte de los festejos van a entregar 418 lotes en barrio Z1.