Un pozo escuela en Río Neuquén marcará el inicio del Instituto Vaca Muerta

En el 121° aniversario de la ciudad de Neuquén, se destacó un anuncio central vinculado a la industria energética: el Instituto Vaca Muerta (IVM) incorporará un pozo escuela en el área Río Neuquén, destinado a la formación práctica de operadores en actividades críticas del sector petrolero.

YPF informó que este espacio será el núcleo de un programa de capacitación técnica inédita en la región, enfocado en el segmento Upstream. El pozo permitirá realizar maniobras operativas en un entorno real, bajo estándares de seguridad y excelencia, con el objetivo de acercar la experiencia de campo a quienes ingresen o ya se desempeñen en la industria.

El IVM también tendrá su sede en el Polo Tecnológico de Neuquén, donde los estudiantes accederán a simuladores y laboratorios con equipamiento didáctico. La formación se estructurará en ocho perfiles críticos: perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, tratamiento de agua y crudo, y tratamiento de gas.

Cada trayecto contemplará 324 horas distribuidas en cuatro meses, dirigidas tanto a nuevos ingresantes como a trabajadores que requieran actualización tecnológica o capacitación en seguridad.

Neuquén aspira a ser un referente en la formación para Vaca Muerta

La iniciativa se enmarca en el convenio firmado entre el intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa y el presidente de YPF, Horacio Marín, durante la Argentina Oil & Gas Expo 2025 en Buenos Aires.

La Municipalidad de Neuquén destacó que el IVM complementará la oferta educativa existente y aspira a convertirse en un referente regional en la reducción de la brecha de conocimiento técnico, aportando personal calificado a la industria de Vaca Muerta.

La inauguración de la nueva nave del Polo Tecnologico fue parte de los festejos 121 aniversario de Neuquén (foto Cecilia Maletti)

Durante el acto aniversario, Gaido subrayó que la articulación entre el Polo Tecnológico y el IVM constituye un paso estratégico para consolidar a la capital provincial como centro de innovación y desarrollo energético. Además, anunció obras complementarias como la tercera nave del Polo, un nuevo parque industrial y un parque solar, en línea con el plan de infraestructura para una ciudad moderna y equilibrada.

El pozo escuela de Río Neuquén se presenta así como un hito formativo que vincula directamente la educación técnica con la actividad productiva, proyectando a la capital neuquina como un polo de conocimiento aplicado al desarrollo energético nacional.