Estafas por Marketplace: 20 víctimas de Neuquén cayeron en la misma trampa con materiales de construcción

Vecinos de varias localidades de Neuquén fueron víctimas de una estafa concretada a través de publicaciones en redes sociales y grupos de mensajería, como Marketplace. Allí, un joven de 25 años promocionaba materiales de construcción a precios muy bajos, pero nunca cumplía con las entregas.

El negocio virtual que terminó en un fraude masivo en Neuquén

Según informó la Policía, los compradores recibían órdenes de entrega y remitos con logos de comercios locales, lo que generaba confianza en la operación. Sin embargo, todo resultó ser falso: los papeles carecían de validez y el dinero transferido jamás se recuperaba.

Un operativo en Las Lajas permitió secuestrar dispositivos electrónicos vinculados a los hechos.

Las denuncias comenzaron en Loncopué, pero rápidamente se sumaron testimonios de vecinos de Caviahue, El Huecú, Las Lajas, Bajada del Agrio y Zapala. En todos los casos el mecanismo era el mismo y la promesa de los materiales terminaba en una estafa.

Con el avance de la investigación, se logró identificar al supuesto autor, un joven de 25 años. La pesquisa estuvo acompañada por la Fiscalía de Zapala, que ordenó distintas medidas para reunir pruebas en torno al caso.

Un allanamiento reveló pruebas y generó más sospechas en Neuquén

En una vivienda de Las Lajas se realizó un operativo en el que se incautaron teléfonos celulares, tablets, dispositivos de almacenamiento y documentación vinculada con las maniobras fraudulentas. Todo el material quedó bajo análisis de la Justicia para determinar el alcance de los hechos.

El acusado fue trasladado y puesto a disposición judicial, mientras se definen las medidas que se aplicarán en su contra. Su situación procesal se encuentra en evaluación y se aguardan nuevas resoluciones en los próximos días.

Mientras tanto, las víctimas aseguran haber perdido importantes sumas de dinero, en muchos casos destinadas a la construcción de sus viviendas. Se estima que hubo, al menos, 20 victimas. La investigación continúa y la Justicia busca determinar si hubo más damnificados.