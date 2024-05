Polémica por la elección de la Reina de la Nieve en Bariloche: el Municipio ratificó que se hace

«No cosificamos y estamos lejos de la violencia contra la mujer«. El secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, concurrió esta mañana a la comisión legislativa del Concejo Municipal para responder inquietudes respecto al polémico concurso de la reina previsto para la Fiesta Nacional de la Nieve.

El debate se extendió durante una hora y media y primaron las chicanas políticas. Lo que menos se abordó fue el alcance del concurso de la reina de la Nieve.

La primera en tomar la palabra fue la concejal Roxana Ferreyra que volvió a cuestionar la iniciativa. «Estaría bueno sentarse a debatir un presupuesto con perspectiva de género para erradicar la violencia de género. Sin embargo, hoy estamos acá discutiendo la vuelta de la reina de la nieve«, planteó la concejal de Nos Une, al tiempo que insistió en la adhesión del Municipio de Bariloche a la ley nacional 24.865 que busca erradicar y prevenir la violencia de género «en todas sus manifestaciones».

«Hoy nos encontramos con un Estado que promueve un concurso de belleza. Nadie está en contra de la fiesta. Es necesaria para promocionar la ciudad. Estamos atravesando una temporada baja como hace mucho no veíamos. Volver a nuestras tradiciones está bárbaro, pero este tipo de prácticas son arcaicas. La sociedad entendió que la cosificación de la mujer quedó afuera», cuestionó Ferreyra que pidió conocer los parámetros de elección de la reina: «¿Será por simpatía, intelecto, valores culturales?«. Esta consulta no se respondió.

El debate se extendió una hora y media. Foto: Chino Leiva

Herrero pidió la palabra para responderle a la concejal: «En la época de campaña, (Walter) Cortés hablaba de recuperar todo lo que tenía que ver con las tradiciones, una fue la elección de la reina. Nunca te escuché decir nada. Capaz estabas ocupada haciendo tu propia campaña».

El funcionario municipal destacó que en el concurso, no se exigirán «parámetros corpóreos, ni hay límites de edad, ni se pregunta si están casadas«. «Más que una reina, vamos a conseguir una compañera de trabajo que nos va acompañar en las ferias de turismo», dijo.

Ferreyra planteó que «como Estado, estamos promocionando algo que el Estado combate. ¿Usted conoce la ley Micaela? Fue una una chica asesinada por la impercia de un funcionaio del estado. Su familia transitó un largo camino para que se aprobara la ley. Si los funcionarios hicieran una formación en perspectiva de género, hoy no estaríamos sentados acá discutiendo esto«.

Herrero dijo haber realizado esa capacitación y agregó: «Conozco el caso Micaela. Pero yo le puedo nombrar a Kevin que murió electrocutado por una conexión clandestina. No la escucho reclamar por esto. La semana pasada estuvimos sin luz ni agua en los barrios del Alto y no la escuché pedir invitar al presidente de la cooperativa para ver qué pasa. Tenemos una fiesta para realizar, pero lejos estamos de la cosificación».

El concejal Facundo Villalba objetó el debate por la elección de la reina y mencionó que hay «temas más importantes en la ciudad«, como el presupuesto, la recaudación, el transporte público y la falta de viviendas en Bariloche.

«Pasan un montón de cosas en la ciudad y no responden nada. No dan una respuesta. No quieren dan ese debate en el Concejo Municipal. El único debate que parece importante es éste. Vienen a hablar de la reina de la Nieve, pero no nos dicen porqué no están girando el presupuesto a las áreas que corresponden», fustigó. El presidente del Concejo Municipal, Gerardo Del Río, le llamó la atención pidiéndole que respete el temario.

«Nada más lejos de la cosificación de la mujer», dijo el secretario de Turismo. Foto: Chino Leiva

El concejal de Juntos Somos Río Negro, Juan Pablo Ferrari, opinó: «Hablamos dos minutos y se desvirtuó todo. Al final, venimos a hacer catarsis. Para la fiesta tenemos tres meses; demos paso a los invitados que están hoy aca y sigamos trabajando porque es una falta de respeto para la gente que vino desde temprano», dijo, en alusión a los referentes de Esquí Escolar que aguardaban en la sala preocupados por la discontinuidad del programa.