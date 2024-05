Elección de la reina de la Nieve: «Que haya un desfile no quiere decir que haya violencia simbólica»

«Es un pensamiento de ellos. No creo que porque haya un desfile para elegir a la reina de la Nieve haya violencia simbólica. Andá a explicarle eso a un padre que quiere que su hija desfile o a una chica que quiera desfilar«. De esta forma, el secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, se refirió a la fuerte polémica en torno al concurso para elegir la reina durante la Fiesta Nacional de la Nieve.

Su respuesta obedeció a los argumentos que expusieron las concejales Roxana Ferreyra y Natalia Almonacid ayer en la comisión legislativa, donde resaltaron que «se trataba de una práctica arcaica» que cosifica a las mujeres y genera violencia simbólica. El debate en el Concejo Municipal se generó a partir de la presentación de un documento por parte de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Bariloche, organizaciones sindicales y sociales, rechanzando la concreción del concurso de belleza.

«No estoy de acuerdo con que un grupo de personas que representan a una minoría puedan poner esto en tela de juicio. Respetamos que hay una mayoría que sí lo quiere. ¿Cómo lo medimos? Por los comentarios en los artículos periodísticos y alguna encuesta», indicó Herrero.

Argumentó que no hay un límite de edad para participar, aclaró que es de 18 años en adelante y en caso de haber menores, deberán contar con la autorización de sus padres. Dijo que «no hay límites corpóreos» y no importa si las mujeres están casadas o no. «Antes esto se preguntaba. Había una especie de manual. Vamos a tratar que esas personas desfilen con ropa de los microemprendedores. Para nada será algo sensual. Jamás se me pasaría por la cabeza que desfilen en ropa interior«, afirmó el funcionario.

Insistió en que el objetivo es que la gente concurra a elegir a la reina, que «las candidatas concurran con sus amigos para que las aplaudan». «Pero lo que quiero aclarar es que la elección de la reina es un eslabón de una gran fiesta. No es el eje central. El eje central es Bariloche y la nieve», advirtió y agregó que habrá «carreras de mozos, pullóver, hacheros, concurso de tortas, microemprendedores, un espacio de cocina y para bandas. Se está hablando con colectividades. Queremos que se adornen las vidrieras, habrá carreras de obstáculos entre los cuarteles de bomberos, exposiciones de fotos antiguas, convocatorias de influencers, un show para niños. Vendrá Emanero y estamos entre dos posibles shows de primera línea: Trueno y Emilia».

Insistió en que toda la fiesta tendrá «un costo cero para la ciudad» ya que desde el municipio, se abocaron a conseguir sponsors. «Estamos en emergencia pero nos la ingeniamos para cumplir con el nivel de fiesta que prometimos», dijo.

Herrero planteó que las candidatas a reina de la Nieve podrán aprender a esquiar antes de la elección y que Turisur les aportará una excursión náutica.

«Quienes se oponen a la elección de la reina, plantean que promueve la cosificación de los cuerpos y la discriminación a través de determinados estereotipos: ¿qué lectura hace de estos planteos?», preguntó este diario. «Son percepciones de un grupo de personas. No tengo nada personal contra ninguno. La elección es solo un eslabón de una gran cadena de la Fiesta de la Nieve, sin violencia, sin coficar», respondió.

Recordó que durante la campaña electoral, el intendente Walter Cortés prometió la realización de la elección de la reina. «En ese momento, ellas no dijeron nada. Quizás estaban militando para algún partido que perdió y vienen ahora. Ojalá nos podamos sentar en una mesa para hablar«, concluyó.