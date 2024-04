Ponen el foco en los derechos de las personas en situación de calle en Bariloche

Bariloche pone en marcha la segunda edición de la Semana de Visibilización de los Derechos de las Personas en Situación de Calle desde este lunes hasta el próximo sábado.

Las actividades son organizadas por el hogar Emaus y Betania (para hombres y mujeres), el Centro de Prevención de Adicciones y la mesa de trabajo por la tuberculosis del hospital Ramón Carrillo. En esta ocasión, se sumaron otras instituciones como el municipio y la Universidad Nacional de Río Negro.

El Censo 2022 contabilizó 5.705 personas en situación de calle (población que, al momento de ser censada, se encontraba en la vía pública). El 48,1% se encontraba en un parador o refugio y, el 51,9%, en la calle, en la estación del ferrocarril o del subterráneo o en alguna plaza, entre otros lugares. Da cuenta además que 8 de cada 10 personas en esa situación son varones.

La Ley Nacional 27.654 de Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo se sancionó en diciembre de 2021 y se reglamentó recién dos años después. Pone el acento en la protección de este sector, en garantizar sus derechos y establece operativos vinculados estas personas que sufren de “extrema vulnerabilidad social”. Un año después, Río Negro avanzó en una legislación similar.

“El año pasado nos planteamos como desafío difundir las responsabilidades del Estado con esta población y mostrar el fuerte trabajo que se viene haciendo en Bariloche no solo con el hogar Emaus”, señaló el trabajador social Juan Manuel Cristiani, del Centro de Prevención de Adicciones (CPA).

Puso como ejemplo el trabajo del “equipo de calle”, coordinado por Emaus y el CPA, que acompaña a las personas en situación de calle para que accedan a estos dispositivos. “Hay quienes no quieren o no pueden. Pero la idea es facilitarles el acceso a los turnos en salud, por ejemplo, o alguna gestión del documento o, cuestiones de consumo o de salud mental”, indicó.

El trabajo es intenso desde el 2008. Por eso, el año pasado, se pensó en organizar una carrera urbana para concientizar que en la calle no se puede vivir y sobre la necesidad de favorecer un trato digno y sin discriminación para las personas que habitan o transitan las calles. Poco a poco, fueron surgiendo capacitaciones, encuentros, muestras culturales y un festival artístico. Así, casi sin querer, nació la primera semana de visibilización. Ante el éxito del encuentro, los organizadores decidieron darle continuidad y ahora, el desafío es provincializarlo.

El cronograma arranca el lunes con una muestra fotográfica y una exposición mural en el Centro Municipal de Arte, Ciencias y Tecnología en el Puerto San Carlos. El martes a las 11 habrá juegos, arte circense y radio abierta en la calle. En tanto, el miércoles está prevista una pintada con stencil y el jueves, habrá cine debate del film “Invisibles” en la escuela de arte La Llave.

A las 9 del viernes arranca el conversatorio “Habitar la calle. Aportes, debates y construcciones desde y hacia la práctica” en la Universidad Nacional de Río Negro. Mientras que el sábado cierra la semana en el Puerto San Carlos, con la carrera urbana a las 16 y el festival artístico a las 18.

Bariloche como modelo

Cristiani explicó que la ley provincial establece la creación de un sistema de protección integral de derechos de las personas en situación de calle. “Es un espejo de la ley nacional. Lo importante es que ambas legislaciones reconocen la problemática que está enunciada en una ley”, afirmó.

Y agregó: “Toma como una responsabilidad del Estado garantizar esos derechos. Son los mismos derechos que tiene cualquier persona, pero para estos grupos es importante tener leyes que los enuncien y los considere como población prioritaria”.

Desde el último tiempo, el hogar Emaus recibe entre 45 y 50 personas por las noches. Este número fue incrementándose. Llegan por la tarde y se van en la mañana.

En tanto, alrededor de 15 personas viven en el hogar. “Suelen ser personas más grandes o quienes deciden quedarse ahí para achicar su consumo o porque intentan retomar la escuela o la revinculación familiar. Otros solo retiran viandas al mediodía”, precisó Cristiani.

Emaus es conocido como un hogar de tránsito. “Muchas personas no logran sostener el lugar donde vivían y quedan en la calle. Otras vienen a Bariloche y quedan varadas porque el trabajo no era lo que les habían ofrecido. O porque vienen a probar suerte y no consiguen trabajo. Algunos siguen viaje; otros se quedan”, describió el trabajador social.

La experiencia de Bariloche fue tomada como base para la ley provincial. El origen de Emaus se remonta a 2008 como una iniciativa del obispado local con voluntarios que, poco a poco, fue logrando apoyo del municipio y la provincia.

“Hasta ahora, el Estado se había involucrado con la sociedad civil financiándola y hasta ahí, llegaba su responsabilidad. Se trata de involucrar al Estado no solo con financiamiento. Interviene con programas y acciones”, sintetizó Cristiani.