Sin incidentes, evacúan esquiadores de una telesilla del cerro Catedral por una falla mecánica

Una falla mecánica en la Telesilla Nubes del centro de esquí del cerro Catedral de Bariloche obligó a los responsables de la seguridad de la montaña a implementar un operativo de emergencia para evacuar a los pasajeros que se encontraban en el medio de elevación este miércoles. No se registraron mayores inconvenientes.

El presidente del Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (Eamcec), Martín Domínguez, informó hace minutos a Diario RÍO NEGRO que, según informó la empresa concesionaria del centro de esquí Catedral Alta Patagonia (Capsa), “se rompió un engranaje de la Telesilla Nubes que torna imposible la operación del medio”.

Indicó que el medio de elevación -que está ubicado en la ladera sur y llega a los 1900 msnm- quedó fuera de servicio por el incidente que ocurrió alrededor de las 15.10. “Minutos después se declaró la emergencia”, comunicó Domínguez.

Destacó que alrededor de las 15.30 de este miércoles “comenzó el operativo de evación de los pasajeros” que estaban en el medio de elevación. Dijo que priorizaron niños y adultos mayores.

Operativo de evacuación

La evacuación se realiza con sogas en forma vertical desde la aerosilla hasta el suelo. Cuando se le preguntó cuántos pasajeros hay que evacuar, Domínguez puntualizó que el medio de elevación “estaba con la línea completa”. “Es un medio importante”, explicó.

Diario RÍO NEGRO consultó en Capsa por el incidente. “TS Nubes se encuentra momentáneamente detenida debido a una incidencia técnica en el sistema del medio”, comunicaron desde la empresa.

“El equipo operativo está trabajando en la evaluación correspondiente y aplicando los protocolos previstos. Los pasajeros a bordo se encuentran seguros y no se registra ninguna situación de riesgo. Se informarán novedades una vez finalizadas las tareas técnicas”, explicaron.

Domínguez destacó que en el operativo de evacuación participa personal de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, patrulleros y pisteros de Capsa y personal técnico del Eamcec.

Sostuvo que es el primer incidente de este tipo en lo que va de la temporada de invierno 2026 en Catedral.

Aseveró que se organizó un operativo de contención para las personas evacuadas de la telesilla. Y que el operativo marcha hasta el momento “sin ningún inconveniente”.

Destacó que los paradores Punta Nevada, Barrilete, Plaza 1600 están abiertos para recibir a los pasajeros y brindarles la atención que requieren.

Domínguez aseguró que en la base del centro de esquí organizaron un corredor de emergencia para que pueda circular una ambulancia en el caso de que sea necesario.