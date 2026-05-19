Premio L’Oréal-Unesco: Raquel Chan, la científica ganadora que transformó la agrobiotecnología

Raquel Chan y su equipo ha identificado genes específicos que hacen que determinadas plantas sean más resilientes. Foto: gentileza.

El Premio L’Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” distinguió a la investigadora Raquel Chan, especialista en agrobiotecnología del CONICET, por haber transformado los fundamentos de la biología vegetal en innovación agrícola con su descubrimiento de genes y mecanismos biológicos que mejoran la tolerancia de las plantas a los cambios ambientales. Este reconocimiento se transforma en el segundo consecutivo otorgado a una científica argentina y la convierte en la decimosegunda investigadora en obtenerlo.

Raquel Chan actualmente es profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL) pero sus comienzos en la ciencia se remontan a la década del 80, cuando se recibió de Bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. Luego volvió a Argentina y en 1988 obtuvo su título de doctora en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI, CONICET-UNR), bajo la dirección del doctor Rubén Héctor Vallejos.

Chan desarrolló sus estudios posdoctorales en la Universidad Louis Pasteur, de Estrasburgo (Francia) y al regresar a Argentina ingresó al Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario.

Chan ha dirigido tesis de grado y doctorales siendo premiadas algunas por distintos organismos. Publicó más de 80 trabajos en revistas internacionales indexadas en el SCI, más de 10 capítulos de libros, numerosos artículos de divulgación y es co-inventora de 10 patentes internacionales.

También ha recibido múltiples distinciones, entre ellas: Personalidad del Año 2010 en Santa Fe, premio Konex en la categoría Biotecnología (2013), el Female Food Hero de la Croplife International (2019), premio Ciudad de Rosario-Fundación IBR (2019), Medalla RedBio Internacional (2020), Cátedra IICA (2022), el premio Ada Byron (2022) y el Premio Fundación Bunge y Born en Agrobiotecnología (2023), entre otros.

Chan ha aplicado sus conocimientos al desarrollo de variedades de trigo, maíz, arroz y soja resistentes a la sequía, contribuyendo así a la seguridad alimentaria mundial. Es una líder visionaria y una mentora dedicada que ha formado a una nueva generación de científicos especializados en botánica.

La investigadora es distinguida por su trabajo en la identificación de genes vegetales y mecanismos biológicos capaces de dar lugar a cultivos con menor huella de carbono y mayor resiliencia al estrés ambiental.

Se trata de un avance de gran relevancia en un contexto en el que los productores agropecuarios buscan responder a una demanda creciente de alimentos en condiciones cada vez más desafiantes.

“Las plantas son únicas y extraordinarias, son seres vivos excepcionales que, de manera directa o indirecta, nos proveen todos nuestros alimentos y reponen el oxígeno que respiramos. Estudiar cómo funcionan y cómo perciben las señales del ambiente es verdaderamente fascinante”, señala la investigadora.

Chan explica: “Junto con mi equipo, hemos identificado genes específicos que hacen que determinadas plantas sean más resilientes. Estamos aplicando ese conocimiento para proteger cultivos más vulnerables. En particular, hemos dedicado nuestro trabajo a ayudar a las plantas a enfrentar el déficit hídrico, las inundaciones, el frío, el anegamiento, las altas temperaturas y otros factores de estrés ambiental”.

Entre sus principales logros, Chan y su equipo desarrollaron una técnica basada en el conocimiento adquirido que permite incrementar la producción de semillas y frutos en sistemas de agricultura familiar. También, trabaja para que esta información sea de libre acceso para productores agropecuarios a través de videos explicativos en español e inglés, contribuyendo así a democratizar sus descubrimientos pioneros.

Con este reconocimiento, Argentina se consolidó como el país de Latinoamérica con mayor cantidad de científicas distinguidas con este galardón internacional, alcanzando un total de 12 investigadoras premiadas: 9 Laureadas y 3 Rising Talents.