Pese al rechazo del kirchnerismo, oficializaron la continuidad de Carlos Mahiques en la Cámara de Casación Penal

Patricia Bullrich cruzó los reproches de la oposición y defendió la trayectoria de más de 50 años de Carlos Alberto Mahiques. (Foto: Clarín Fotografía)

A través del Decreto 367/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso que Carlos Alberto Mahiques continuará por cinco años más como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal (Vocalía VII). De esta manera, el Gobierno de Javier Milei formalizó la continuidad de uno de los magistrados clave de los tribunales federales de Comodoro Py.

La medida, que extiende su mandato hasta el año 2031, comenzará a regir de forma efectiva el 11 de noviembre próximo, fecha en la que el camarista cumplirá los 75 años. Al alcanzar el límite de edad constitucional, Mahiques hubiese quedado obligado a jubilarse, motivo por el cual la Casa Rosada envió el pliego para lograr el aval del Senado, paso que se concretó la semana pasada con un amplio margen de 58 votos a favor y 11 en contra.

Fractura en el kirchnerismo y el duro cruce del rionegrino Martín Soria por el pliego de Mahiques

El debate en la Cámara alta no solo selló la prórroga de Mahiques, sino que dejó en evidencia una sorpresiva grieta en el bloque del interbloque kirchnerista, donde varios legisladores rompieron la disciplina partidaria para acompañar el pliego oficial, lo que significó un duro golpe político para la conducción de ese espacio.

El rechazo de la bancada dura fue liderado por el senador rionegrino Martín Soria, quien apuntó con dureza contra los antecedentes del magistrado. Soria argumentó que el postulante «no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas» y lo calificó como un «lobo con piel de cordero».

«Respondió con buenos modales, pero detrás de formas cuidadas no apareció una explicación razonable o convincente de cada uno de los cuestionamientos. Cuando uno rasca la superficie, lo que aparece no es independencia judicial», disparó el exministro de Justicia, alertando que su continuidad representa «una justicia que dejó de servir al pueblo» y apuntándole por dictar «fallos verdaderamente peligrosos».

La postura de Soria fue respaldada por el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, quien acusó al camarista de promover la «persecución política». Sin embargo, la resistencia K fue neutralizada desde sus propios exaliados: Carolina Moisés (Convicción Federal-Jujuy), quien recientemente se distanció del sector cristinista, elogió la «solidez jurídica» de Mahiques durante las audiencias de la comisión de Acuerdos.

El contraataque de Patricia Bullrich en el Senado: de Formosa a las condenas de Cristina Kirchner

Desde el oficialismo, la defensa del pliego estuvo coordinada por el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), presidente de la comisión de Acuerdos, quien remarcó que se cumplieron de manera estricta todos los pasos reglamentarios. Pagotto leyó una misiva enviada por la propia Cámara de Casación Penal que respaldaba de forma unánime a Mahiques, destacando su “dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y apego al espíritu democrático”.

El cierre político estuvo a cargo de la líder de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien utilizó su intervención para cruzar los reproches de la oposición y defender la trayectoria de más de 50 años del magistrado. En un encendido discurso, Bullrich desvió el eje hacia la situación de Formosa, calificando la gestión de Gildo Insfrán como «el régimen más retrógrado, feudal, antirrepublicano y corrupto del país».

«La única verdad es la realidad. Esa se la saben», remató la senadora oficialista al recordar las condenas firmes y prisiones de Amado Boudou y Cristina Kirchner en causas que tramitaron en los tribunales federales, al tiempo que recordó que, en el pasado, la propia carrera de Mahiques había recibido el acompañamiento de legisladores del Partido Justicialista. Con la firma del decreto presidencial, el oficialismo logra consolidar el equilibrio de mayorías en el máximo tribunal penal del país por un lustro más.

Con información de Infobae.