Premio Martín Fierro: el in memoriam en la voz de Ángela Torres con «Recuerdame»

La incipiente estrella pop, Ángela Torres tomó protagonismo a través de la canción «Recuerdame» mientras en el fondo se podía ver los nombres de quienes fallecieron durante el año, en un emotivo homenaje que erizó la piel de más de uno.

Entre los recordados se encontraron Héctor Alterio, Adela Gauler, Alejandro Farrel, Rafael Solano, Julioi Ricardo, Ernesto Acchier, Gaby Ferro, Isaac Eisen, Jorge Lorenzo, José Andrada, Marcelo Araujo, Carlos Velázquez, Marianela Monti, Marta Lubos, Mercedes Portillo, Pablo Lago y el cierre de Luis Brandoni con su cita: «Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo».

Ángela Torres agotó en pocas horas su primer Movistar Arena y confirmó su fenómeno musical

La incipiente estrella pop Ángela Torres agotó las entradas para su primer show en el Movistar Arena de Buenoss Aires que se realizará el próximo 9 de diciembre y confirmó así el enorme presente que atraviesa como una de las principales figuras emergentes del pop argentino.

Tras haber concluído la preventa en dos horas, la adquisición general continuó por el mismo camino y la intérprete logró agotar todos los tickets para un evento icónico en su carrera en el mismo día en que las entradas salieron a la venta.

“Siempre soñé con esto”, había expresado la cantante al celebrar el éxito inicial que ya anticipaba una respuesta arrolladora de sus fanáticos y, con producción de Fenix Entertainment, se consolidó como uno de los hitos más importantes de su carrera.

El evento marca el capítulo más ambicioso de una carrera que, en el último año,

experimentó uno de los ascensos más vertiginosos de la escena musical argentina y se posicionó como una de las figuras más convocantes del pop argentino actual.

La emoción de Ángela Torres luego de haber agotado las entradas: “No tengo palabras, es un sueño real”

“Pensaba vender este Movistar Arena en seis meses”, confesó la artista en sus redes sociales, con notable emoción y, entre lágrimas, agradeció el apoyo masivo de sus seguidores y prometió “un show espectacular”.