Por las tormentas eléctricas, hay cinco focos de incendios en el parque Lanín «en lugares de difícil acceso»: así se combate el fuego

Por las tormentas eléctricas en Neuquén, hay cinco focos de incendios en la zona Quillén. Así lo indicaron desde el Parque Nacional Lanín (PNL). Están en zonas de «difícil acceso». Quiénes combaten las llamas.

Incendios en el parque Lanín: los cinco puntos con fuego

«Se reitera que estos incendios fueron generados por descargas eléctricas en lugares de difícil acceso debido a la topografía y a la espesa vegetación», dijeron desde el PNL.

Desde el PNL detallaron los puntos de los cinco focos de incendios, ubicados en la zona norte del área protegida:

Cerro Ponom 1 y Cerro Ponom 2: Está activo: Hay 10 combatientes incendios forestales ICE Lanín y 1 cuadrilla 5 SPMFN helitransportadas trabajan en el lugar con herramientas manuales y motosierras.

Chinchillas: Está contenido. Guardaparques y 4 combatientes incendios forestales hoy trabajan con herramientas manuales y motosierras. Quemando araucaria y caña colihue.

Mallín escondido: Está activo.

Valle Las Lumillas: Está activo.

Describieron que las áreas quemadas tienen araucarias, caña colihue, achaparrado de ñire y lengas.

Incendios en el parque Lanín: quiénes participan en las tareas de combate de fuego

El PNL amplió que según la información brindada por el área técnica del ICE Lanín (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) durante este jueves se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con posibilidad de algunas lluvias o tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde. Temperaturas máxima de 19ºC y humedad de 35% (15:00 hs)

El operativo de emergencia esta desplegado con 20 combatientes de incendios forestales ICE Norte y 1 cuadrillas Sistema Provincial de Manejo de Fuego Neuquén; en apoyo en la emergencia: Jefatura y técnica UGD Norte, Guardaparques Zona Norte, área comunicaciones, área técnica, área logística, y el área prensa.

«Se continúa monitoreando la zona por posible aparición de nuevos focos ya que la tormenta sigue realizando descargas eléctricas», añadieron.