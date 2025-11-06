Mapa | Los puntos con incendios en el parque Lanín por tormentas eléctricas: se combatirán con medios aéreos

Por las tormentas eléctricas, hay cinco focos de incendios en la zona Quillén. Así lo indicaron desde el Parque Nacional Lanín (PNL). En tanto, desde el Gobierno de Neuquén precisaron que ayer se generaron 12 puntos en total en la cordillera producto de los rayos. Adelantaron que algunos se combatirán con medios aéreos.

Incendios: el mapa con las descargas y los puntos con focos en el parque Lanín

Desde el PNL detallaron los puntos de los cinco focos de incendios, ubicados en la zona norte del área protegida:

Cerro Ponom 1 y Cerro Ponom 2 : Está activo: Hay 10 combatientes incendios forestales ICE Lanín y 1 cuadrilla 5 SPMFN helitransportadas trabajan en el lugar con herramientas manuales y motosierras.

: Está activo: Hay 10 combatientes incendios forestales ICE Lanín y 1 cuadrilla 5 SPMFN helitransportadas trabajan en el lugar con herramientas manuales y motosierras. Chinchillas: Está contenido. Guardaparques y 4 combatientes incendios forestales hoy trabajan con herramientas manuales y motosierras. Quemando araucaria y caña colihue.

Está contenido. Guardaparques y 4 combatientes incendios forestales hoy trabajan con herramientas manuales y motosierras. Quemando araucaria y caña colihue. Mallín escondido: Está activo.

Está activo. Valle Las Lumillas: Está activo.

«Se reitera que estos incendios fueron generados por descargas eléctricas en lugares de difícil acceso debido a la topografía y a la espesa vegetación», dijeron desde el PNL.

Describieron que las áreas quemadas tienen araucarias, caña colihue, achaparrado de ñire y lengas.

Incendios por tormentas eléctricas: los focos en Neuquén

Desde el Gobierno de Neuquén comunicaron este jueves que persiste la alerta amarilla emitido por el servicio meteorológico nacional para la provincia del Neuquén por probabilidad de tormentas eléctricas. Indicaron que desde el sistema provincial de manejo del fuego detectaron doce focos provocados por rayos en zona cordillerana. Uno de ellos ya fue extinguido, otro está controlado y al resto llegarán hoy utilizando medios aéreos debido a que se encuentran en áreas escarpadas de difícil acceso.

«De los 12, se pudo trabajar en dos. Uno que se produjo en Junín de los Andes, a 10 km de la localidad, cerca de la ruta por lo cual se pudo intervenir enseguida y quedó extinguido a las 15 o 16 horas el día de ayer y otro en Cerro Chinchillas”, informó Adrián Barrera, director provincial de manejo del fuego,

Sobre este último, aclaró que está en jurisdicción del parque nacional Lanín por lo cual su personal pudo llegar rápido y logró contenerlo.

Barrera aclaró que ninguno presenta riesgo de interfase. Afectan vegetación nativa, especialmente araucarias que fueron impactadas por un rayo y están prendidas por dentro.

“Estamos en este momento esperando que se despeje un poco la neblina que hay para que el helicóptero pueda despegar del aeropuerto y empezar a movilizar personal hacia cada uno de esos lugares”, amplio.