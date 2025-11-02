Despliegan un escudo de cuatro puntas contra los incendios en los bosques cordilleranos

Se inauguró una base de emergencias en Villa Traful que agrupa a brigadistas,bomberos y paramédicos (Neuquéninforma)

Ante una de las temporadas más secas registradas en el cordón andino neuquino, la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), la Fundación Tierras Patagónicas y la Secretaría de Emergencias pusieron en marcha un plan de prevención ambiental.

El plan articula cuatro estrategias de acción directa contra el fuego.

El programa unió los esfuerzos del Estado, las comunidades mapuches, la Fundación Tierras Patagónicas y los organismos técnicos de la provincia. Esta colaboración es clave para cubrir la amplia zona de Pulmarí y mitigar los riesgos causados por descuidos humanos.

Vigilancia en los puntos más visitados

Los 43 recorredores comunitarios constituyen la primera línea de vigilancia en el territorio. Se dividieron por cuencas –Ñorquincó, Ruca Choroi y Quillén– y recorrieron los sectores de mayor afluencia turística y de campamento.

La vigilancia se intensificó especialmente durante los fines de semana largos y la temporada estival. Las zonas cubiertas incluyeron riberas, senderos y áreas de acceso público cercanas a los lagos Pulmarí, Aluminé y Moquehue.

Daniel Salazar, presidente de la Corporación, explicó que los recorredores levantaron residuos, orientaron a los visitantes, controlaron fogones y ordenaron los sitios de acampe. «Nunca alcanza, porque uno no puede estar atrás de cada turista, pero con los pocos recursos que tenemos tratamos de cubrir lo más que se pueda», sostuvo.

Brigadistas mapuches y alerta temprana

La Fundación Tierras Patagónicas sumó un equipo de brigadistas mapuches certificados a nivel nacional. Estos trabajadores actuaron como una pequeña empresa de servicios ambientales.

Los brigadistas, con experiencia en incendios de magnitud como el de Valle Magdalena, realizaron tareas educativas sobre prevención, manejo del fuego y alerta temprana. Max Knüll, referente de la Fundación, informó que se desarrolló una capacitación durante la Expo bovinos de Neuquén. Esta se centró en el uso de equipos de ataque rápido y en la organización ante un foco de incendio.

En la zona de Pulmarí se desplegará un ejército de recorredores (CIP)

«Tenemos un grupo de WhatsApp integrado por alrededor de 150 campos, que funciona para estar todos conectados y alerta, en comunicación con el Sistema de Manejo del Fuego«, explicó Knüll.

La Fundación también continuó con el ciclo de capacitaciones para la Asociación Civil de Campamenteros del Neuquén, en conjunto con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y el ICE del Parque Nacional Lanín.

Control del sauce y nueva infraestructura

La Corporación Pulmarí abrirá en diciembre una oficina de informes sobre la ruta 23, en la confluencia de los ríos Ruca Choroi y Aluminé.

Este espacio funciona como centro de contacto para turistas y residentes, brindando información preventiva y canalizando alertas.

La oficina permite articular en tiempo real las tareas de los recorredores, brigadistas y comunidades mapuches con los organismos de control provincial y nacional.

El plan se complementa con la iniciativa a cinco años para controlar el sauce exótico en los ríos del territorio Pulmarí.

El Plan de Manejo de Sauces Exóticos busca controlar esta especie invasora que altera el equilibrio de los ecosistemas ribereños. Además, absorbe grandes volúmenes de agua y agrava los efectos de la sequía.

El plan contempla la extracción y aprovechamiento sustentable de los sauces como fuente alternativa de leña, lo que reduce la presión sobre la leña nativa y garantiza el abastecimiento local. Los ejemplares extraídos se utilizarán además para la fabricación de postes y varas.

Representantes de las comunidades Catalán, Aigo, Puel y Currumil participaron en la presentación del programa de manejo de sauces. «El sauce exótico cierra el río y seca el curso de agua; aprovecharlo como leña significa también recuperar el equilibrio del bosque nativo», señalaron los loncos durante el encuentro.

Base integral de emergencia en Traful

Luciana Ortiz Luna, Secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos de Neuquén, hizo un llamado a extremar las precauciones ante una temporada de incendios que prevé “compleja”. Esto ocurrió luego de inaugurar una Base Integral de Emergencia en Villa Traful.

La secretaria destacó la inauguración de la base integrada como un logro fundamental. Explicó que este «paraíso» neuquino carecía históricamente de capacidad de respuesta inmediata ante siniestros, dependiendo de bomberos de Villa La Angostura o San Martín de los Andes, cuyos tiempos de traslado resultaban “imposibles”.

La nueva base, instalada en una casa cedida por el municipio, articuló por primera vez a diversos organismos de emergencia. Allí se instaló una cuadrilla del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos de la Policía y personal de Fauna, optimizando tiempos y recursos.