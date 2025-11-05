Detectaron tres focos de incendio en medio de la tormenta en el parque Lanín: cómo es el operativo

En medio de la alerta amarilla por tormentas en Neuquén, se desataron tres focos de incendio en el parque nacional Lanín. Las autoridades monitorean la zona, dado a que la actividad eléctrica no cesa y podrían generarse unos nuevos.

Según precisaron desde el parque nacional, los incendios se desarrollan en la zona de Quillén – Cerro Ponom.

Foto: Gentileza Parque Nacional Lanín.

A las 15.30, los guardaparques de Quillén advirtieron que visualizaron columnas de humo con actividad en el cerro.

«La alta probabilidad de desarrollo convectivo había sido anticipada por distintos modelos de predicción meteorológica con seguimiento por el área técnica del ICE Lanín (Incendios, Comunicaciones y Emergencias)», mencionaron.

Alerta por tormentas: cómo es el operativo de emergencia en el parque nacional Lanín por los incendios

El operativo de emergencia consiste en 10 combatientes de incendios forestales ICE Norte, en colaboración con Jefatura y técnica UGD Norte, Guardaparques Zona Norte, área comunicaciones, área logística, área prensa y cuatro cuadrillas ICE Lanín y dos cuadrillas del Sistema Provincial de Manejo de Fuego Neuquén apresto (que en total son 30 combatientes).

Asimismo, continúan monitoreando el parque nacional por posible aparición de nuevos focos, ya que la tormenta sigue realizando descargas eléctricas.