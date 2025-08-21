Alerta en Bariloche por un caso de hantavirus: qué se sabe

Un adolescente de 15 años permanece internado en la unidad de Cuidados Intermedios del hospital de Bariloche. Según informó Rodrigo Bustamante, referente del área de Epidemiología a Diario RÍO NEGRO, el paciente dio positivo por hantavirus.

Bustamante contó que el joven evoluciona de manera favorable. «Está estable, no se agravó, lo cual en estos casos es positivo; se trata día a día con la enfermedad, pero por ahora viene evolucionando bien».

El paciente comenzó con síntomas el 13 de agosto y, tras la realización de estudios, se confirmó el diagnóstico de Hantavirus. Desde el área de Epidemiología explicaron que los síntomas suelen aparecer de forma inespecífica, y en este caso iniciaron con fiebre, dolor de cuerpo y tos seca, seguidos en los últimos días por dificultad respiratoria.

Las autoridades sanitarias continúan realizando estudios para precisar con mayor exactitud las características del caso y asegurar el seguimiento adecuado del paciente.

De qué se trata el hantavirus, según expertos

El exdirector de la Zona Sanitaria N°4, Néstor Sáez, años anteriores explicó que el vector en la zona es “el colilargo, que es un ratón muy pequeñito que uno lo puede caracterizar entre el tórax y el abdomen, como si fuera una laucha. La cola es mucho más larga que el cuerpo, es pequeño y de orejas puntiagudas”.

Estos roedores suelen refugiarse en lugares de acopio de leña y en zonas de cañaverales, particularmente donde se encuentra la caña colihue, o en zonas de rosa mosqueta. Por ese motivo se recomienda los turistas que no acampen en lugares no habilitados. “Una recomendaciones es no tener contacto con ellos. Hay que tener cuidado con la generación de basura”, advirtió.

A su vez, detalló que los síntomas suelen manifestarse como un cuadro de gripe, “la diferencia es que no hay tos o se no producen secreciones, dolor de garganta y decaimient

¿De qué manera se contagia el hantavirus?

Según el ministerio de Salud de Nación el hantavirus se contagia a través de la «inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores infectados».

También existe la posibilidad que sea debido al contacto con excrementos o secreciones de ratones infectados con las mucosas conjuntival, nasal o bucal, o mordedura del roedor infectado.

«También existe evidencia de transmisión persona a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos», enfatizaron.

Asimismo explicaron que los síntomas son similares a un estado gripal: fiebre 38°C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea sin compromiso de vías aéreas superiores.