Por qué el globo sonda que atravesó el cielo de Río Negro tiene el tamaño del estadio River Plate

Una imagen en el cielo de la región cordillerana llamó la atención ayer por la tarde. En principio, se consideró un objetivo volador no identificado hasta que los especialistas explicaron que se trataba de un globo sonda utilizado para reunir datos meteorológicos.

“Se vio alrededor de las 17 en Bariloche y luego se fue viendo en distintas localidades de la misma latitud. Al atardecer, nos avisaron de Las Grutas”, explicó Javier Fabris, presidente de la Asociación de Astrónomos de Bariloche.

Partió de Nueva Zelanda y ahora recorre América del Sur. Una página web marca por dónde va la misión que contempla 100 días. Se estima que podría volver a pasar por la Patagonia Norte.

Fabris los describió como “globos grandes de helio, presurizados, que suben hasta una altura elevada -que no llega a ser estratoférica– pero permite hacer estudios de la atmósfera-”. “Es el medio de transporte que tiene la Nasa para subir diferentes cargas útiles. En este caso, lleva una carga útil de la empresa Hiwind. Tiene paneles solares y sensores que miden las diferentes partes de la atmósfera. Pero no hay precisiones de qué mide exactamente. A veces, miden el ozono, la presión atmosférica, temperatura, humedad y velocidad del viento”, indicó.

La misión tiene 100 días. Foto: gentileza

El aparato vuela a 33 kilómetros de altura, cuando un avión lo hace a 10 kilómetros. “La atmósfera tiene 100 kilómetros. Por eso, podemos decir que volar a 33 kilómetros es bastante alto”, dijo Fabris.

Comentó que hay globos meteorológicos más pequeños: “La rareza de este vehículo es que resulta enorme. Mide 120 metros de diámetro. Es como el estadio de River Plate. En la Nasa decían que llegan a tener volúmenes equivalentes a 88 piscinas olímpicas”.

Advirtió que no son misiones que se den a conocer; de hecho, son privadas. “No quieren levantar la perdiz aunque tampoco son vuelos secretos. Están avisados los espacios aéreos, pero pasan a tan alto estrato que no molesta a los aviones. Solo despierta curiosidades en relación al fenómeno. Hasta que no sabés que es un globo, no deja de ser un Ovni”, recalcó.

¿Cuál es la diferencia con un satélite? Fabris aclaró que un satélite se encuentra a más altura. “Se requiere un cohete y ergo, es más caro. Además, estás en un vuelo orbital fuera de la atmósfera. Estos aparatos, en cambio, buscan censar gases de atmósfera. Un satélite no podría volar a tan baja altura. La órbita más baja de un satélite ronda los 150, 200 y hasta 400 kilómetros de altura”, puntualizó.

El globo sonda vuela a 33 kilómetros de altura. Foto: gentileza

En relación a estos globos, mencionó que “una vez que despegan, parecen muy chiquitos con una bolsa enroscada abajo. Parece un globo a medio inflar. Pero a medida que va subiendo y pierde presión atmosférica se va inflando hasta que forma esa bola perfecta que se pudo ver en las fotos”.