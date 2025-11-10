Feria del Libro de Cipolletti: 5.000 personas disfrutaron de la apertura de «Portales del Tiempo»

La Feria del Libro de Cipolletti abrió sus puertas el viernes pasado con una convocatoria multitudinaria que superó las expectativas. Durante su primer fin de semana, más de 5.000 personas se acercaron al Complejo Cultural de la ciudad para disfrutar de la propuesta literaria y artística que volvió a instalar a Cipolletti como un faro cultural en el Alto Valle.

El acto inaugural tuvo lugar en el espacio verde del complejo, donde la música, la danza y la emoción fueron protagonistas. Bajo el lema «Portales del Tiempo», la edición 2025 quedó oficialmente inaugurada con un espectáculo escénico de más de 25 artistas en escena, dirigido por Anderson Perea Da Silva y Bianca Cinquegrani.

La ceremonia contó además con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y del intendente Rodrigo Buteler, quienes encabezaron el tradicional corte de cinta. Ambos funcionarios destacaron la importancia de mantener viva una política cultural que trascienda gestiones y convoque a toda la comunidad.

Foto: Genteliza del municipio de Cipolletti.

«El crecimiento de Cipolletti no se mide solo en obras, sino también en cultura y pensamiento. Cada libro, cada historia, cada charla que se da acá fortalece a una comunidad que no se conforma con mirar el futuro: lo escribe«, expresó Buteler durante su discurso.

Las actividades comenzaron con la presentación del grupo Limay Lowlanders, que aportó su impronta celta a la apertura. Luego, la intervención artística de Cinquegrani y Perea Da Silva transformó el escenario en un viaje visual y musical, combinando danza, luces y sonidos que simbolizaron el cruce de tiempos e historias que propone la feria.

Una feria con espectáculos para todas las edades

Con una agenda que supera las 50 actividades diarias, Portales del Tiempo despliega una programación pensada para todos los públicos. La feria no solo convoca a lectores y lectoras, también se convirtió en una gran aula abierta que recibiría a más de 70 escuelas públicas y privadas, con la participación de más de 3.000 estudiantes por jornada. En total, 70 escritores locales, regionales y nacionales compartirán sus obras, charlas y experiencias con el público.

Entre los nombres más reconocidos figuran en la grilla de esta semana se encuentran Gabriela Exilart, Gabriela Margall y el dibujante Miguel Rep, quienes presentarán sus últimas publicaciones y conversarán sobre sus procesos creativos. A ellos se suman múltiples autores y autoras del Alto Valle que reivindican las voces de la literatura regional.

Foto: Gentileza municipio de Cipolletti.

Además, durante la semana se contempla un cronograma repleto de diversas actividades como: talleres de historietas y dibujo, muestras paleontológicas, shows de magia, jam de poesía, funciones de circo, espectáculos teatrales y musicales, además de propuestas para los fanáticos de la cultura pop como la trivia de Harry Potter o las mesas de rol como Calabozos y Dragones. También habrá espacios para el cine -con funciones INCAA y cinedebate-, microficciones, narración oral, presentaciones de la Escuela Municipal de Música y un Open Mic para artistas emergentes.

Como actividades destacadas se desarrollarán conferencias con Gabriela Exilart y Gabriela Margall, una entrevista póstuma a Casper Uncal y una clase magistral del reconocido chef Iwao Komiyama, que fusionará cocina oriental y arte en vivo.

El circuito cultural se amplía hacia la Casa del Escritor y la Casa de la Música, que ofrecerán actividades paralelas, conciertos y espacios de lectura colectiva. La música también tendrá un papel destacado con la presencia de la Escuela Municipal de Música y la Orquesta Ocasional del Rock Sinfónico.

Otro de los atractivos más esperados es la Feria Gastronómica Semilla, que se realizará del 14 al 16 de noviembre con la participación de 30 productores y 20 foodtrucks del Alto Valle. Bajo el lema “Lecturas y Sabo-res”, combinará literatura y cocina regional en un espacio de maridaje cultural.

Feria del Libro en Cipolletti: cronograma literario

El cronograma literario suma presentaciones muy esperadas esta semana. Cristian Carracto llega con «Vida de escritor»; José Luis Saddi presenta «La sangre nunca será agua»; Maca Montovi exhibe su obra «La tumba de las aves»; y Miguel Rep, una de las figuras más convocantes, trae La verdadera vida de «José Hernández contada por Martín Fierro». También participarán Sergio “Gito” Minore con «Medias Medias»; Sebastián Sánchez con «No me quiero morir en la cancha»; Jorge Herrera con «Reflexiones del hornero»; y Martín Gallegos con «El árbol en el camino».

El recorrido continúa con «Dos mirones», del dibujante Chelo Candia; «Desde la cultura mapuche», de Margarita Ávila; y «50 mujeres del cine argentino», de Julia Montesoro, presentado por Aymara Rovera. También habrá espacio para la narrativa íntima con «Amancia, las almas tienen su mundo» de Lili Muñoz Obeid; Maria Eugenia Borsani presenta su libro «Tres pestes y más. Escritura corpo-biográfica» y María Cristina Bosque presenta su libro «Todas somos un poco brujas».

El plano ensayístico llega de la mano de Fernando Schpoliansky con Economía paso a paso, mientras que Gabriela Margall reedita El secreto de Jane Austen. La historia local también tendrá su lugar con Cipolletti de ayer para Cipolletti de hoy de Liliana Fedelli y Vivencias de Gladys Sandoval. Para el público infantil, Luisina Kloster presentará Xavi descubre la microbiota, una invitación a explorar el cuerpo humano desde la curiosidad y la ciencia.

La feria puede visitarse de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 22.30, y los fines de semana de 15 a 23.