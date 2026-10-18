Practicar inglés y hacer amigos entre cervezas y cafés: la relajada propuesta en Cipolletti y Neuquén

Los clubes de Cipolletti se realizan en Clave Café, en Libertad 145 y en Neuquén se llevan adelante en Höpfen Craft Bar. Foto: gentileza.

El primer encuentro de conversación en inglés que Sofía Gil organizó en Cipolletti tuvo una sola asistente, cuatro meses después «English with Sofi» ya reúne entre 10 y 15 personas por cita, en una cafetería de la ciudad y en una cervecería de Neuquén, donde no hay una clase formal ni nadie que corrija, sino alguien que acompaña y orienta.

Las charlas se disparan con diferentes preguntas, como las comidas atípicas del mundo o el turismo aventura: «¿Probarían queso con gusanos, un clásico del sur de Italia?», es una de las tantas. Las respuestas se deben dar en inglés, de modo que cada uno escuche otros puntos de vista y se lleve vocabulario nuevo para repasar en casa.

«No es una clase de inglés«, aclaró la impulsora de la iniciativa en diálogo con RÍO NEGRO, y lo describió como una alternativa para quienes no tienen tiempo o ganas de ir a un instituto de idiomas.

El origen de la propuesta

Sofía tiene 30 años, es del conurbano bonaerense (San Martín) y cursa el profesorado de inglés en el Liceo Superior de Cultura Inglesa. Aunque vive en Cipolletti desde hace siete meses, conoce la ciudad desde chica por su familia.

Tras trabajar de forma remota y pasar largas temporadas en la zona, decidió quedarse definitivamente. Hoy da clases particulares y abre un espacio de inglés para empresas, mientras deja de a poco sus trabajos en su provincia natal.

Acostumbrada a asistir a los conversation clubs de Buenos Aires, al llegar a Cipolletti no encontró un espacio similar. Notó que mucha gente estudia idioma durante años pero se queda sin lugares para practicarlo. «El espacio no existe y uno va perdiendo la costumbre. El idioma es como andar en bicicleta: no se olvida, pero hay que practicarlo», plantea.

Así nació esta propuesta inspirada en la movida porteña pero con impronta propia, donde la gente practica inglés con una cerveza de por medio un viernes o un sábado por la noche.

Perder el miedo a equivocarse: «Hablar el inglés que salga»

Durante la actividad, los participantes se reparten en mesas de cuatro o cinco personas, divididos por nivel y por edad. El objetivo principal es que la gente pierda el miedo a equivocarse.

Sofía contó que muchos participantes llegan diciendo que el inglés que tienen en la cabeza es perfecto, pero que a la hora de hablar se paralizan. Por eso, aseguró, nadie corrige ni juzga, y si alguien no logra decir algo ella lo ayuda a encontrar la forma.

«La idea es que puedan hablar el inglés que les salga, no el inglés perfecto del libro», sostuvo.

Un espacio para socializar y conectar entre generaciones

Los encuentros están pensados para mayores de 18 años, y según la organizadora asisten desde jóvenes de 20 hasta personas de 70, a quienes procura mezclar.

Cada vez más participantes llegan con amigos o con sus parejas, a quienes suele sentar en mesas distintas para que se animen a hablar con otras personas.

También contó que se produjeron reencuentros, como el de dos profesionales que habían trabajado juntas y se cruzaron en uno de los clubes, y a menudo el grupo se queda unos 15 minutos más conversando en inglés cuando la actividad termina.

«Me ha pasado que me dicen: ‘me encontré con tal persona que hacía mucho no veía, me puse en contacto y quizás hagamos algo juntos en el futuro’. O sea, no es solo venir a practicar el idioma, sino también es poder encontrar el espacio para conocer gente nueva» detalló.

Días, horarios y precios: cómo sumarse en Cipolletti y Neuquén

Los encuentros de la propuesta English with Sofi duran alrededor de dos horas y tienen un costo de $20.000 en Cipolletti y $25.000 en Neuquén (este último incluye una consumición que puede ser cerveza o bebida sin alcohol).

Los clubes de Cipolletti se realizan en Clave Café, en Libertad 145, dos viernes por la tarde y un sábado por la mañana al mes, y suelen reunir entre 10 y 11 personas. En Neuquén, en Höpfen Craft Bar (Antártida Argentina y diagonal 9 de Julio), la propuesta se llama Beer Night Club, es más informal y se hace un sábado por la noche al mes, y en la última edición asistieron 13, mencionó Sofía.

Este fin de semana habrá dos encuentros, el viernes 16 a las 18 en Clave Café, en Cipolletti, y el sábado 17 a las 20:30 en Höpfen, en Neuquén, donde luego podría haber karaoke. La organizadora también evalúa llevar la propuesta a Roca en noviembre, algo que, dijo, todavía está en tratativas.

A quienes quieren sumarse pero dudan, les aseguró que habrá mesas pensadas para todos los niveles y que quienes dicen no recordar casi nada de inglés también tienen lugar. «Que nadie los va a juzgar», resumió.

La propuesta funciona bajo el nombre English with Sofi, y los interesados pueden seguirla en redes (@englishwithsofi en Instagram) o comunicarse con ella por mensaje directo al teléfono 11 3251-2323.