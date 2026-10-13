De Queen a Soda Stereo: una noche de clásicos del rock en versión sinfónica en Roca

La Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico combina instrumentos clásicos, banda de rock, coro y voces solistas en una propuesta que reinterpreta grandes éxitos de la música nacional e internacional.

Desde canciones de Queen, Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Soda Stereo hasta Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sonarán de una forma diferente este fin de semana en Roca. La Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS) presentará Noche de Clásicos del Rock, un espectáculo que invita a redescubrir algunas de las canciones más reconocidas de distintas generaciones.

Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS): cuándo y dónde

La cita de la OORS será el sábado 17 de octubre, a las 21, en la Asociación Española, ubicada en España 1371 de General Roca. El concierto se realizará en la víspera del Día de la Madre, una fecha que los organizadores eligieron como oportunidad para compartir una experiencia musical en familia o con amigos.

La propuesta recorrerá distintas épocas y estilos del rock, desde los grandes éxitos internacionales de Queen, Led Zeppelin, Kiss, AC/DC y Phil Collins hasta canciones emblemáticas del rock argentino, con obras de Soda Stereo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, entre otros artistas.

Una orquesta que combina la música clásica con la potencia del rock

La OORS se presenta como la única orquesta de rock sinfónico de Argentina que reúne en una misma formación los instrumentos de una orquesta clásica con una banda de rock, un coro y voces solistas.

El resultado es una propuesta que busca ofrecer nuevas versiones de canciones conocidas, con arreglos especialmente preparados para aprovechar las posibilidades sonoras de cada formación.

En esta oportunidad, una de las particularidades será el mayor protagonismo de los solistas instrumentales de la orquesta. Los arreglos musicales fueron concebidos para darles más espacio y permitir que distintos instrumentos se destaquen durante las interpretaciones.

La puesta también incorpora una producción integral de vestuario y maquillaje, elementos que acompañan la propuesta musical y contribuyen a construir la identidad escénica de cada presentación.

Con Noche de Clásicos del Rock, la agrupación busca recuperar esas canciones que forman parte de la memoria colectiva y que, a lo largo de los años, acompañaron momentos personales y experiencias compartidas.

Cuánto cuestan las entradas para la Noche de Clásicos del Rock en Roca

El concierto se realizará el sábado 17 de octubre, a las 21, en la Asociación Española de General Roca, ubicada en España 1371.

Las entradas tienen los siguientes valores:

Anticipadas: $25.000, hasta el viernes 16 de octubre.

Día del espectáculo: $30.000, el sábado 17 de octubre.

Los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma Survivo, por WhatsApp al 2984-893279 (solo mensajes) o personalmente en la Asociación Española, de 8 a 14.

La presentación propone una noche para reencontrarse con grandes clásicos del rock y descubrir cómo se transforman cuando las guitarras eléctricas, la percusión, las voces y los instrumentos sinfónicos comparten escenario.