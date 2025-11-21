Un municipio de Valle Medio impulsa la venta directa de terrenos: conocé los detalles
Abrieron un concurso público para adjudicar 16 lotes fiscales a residentes locales, con valores base de $10 millones y la posibilidad de abonar el saldo en 6, 12 o 24 cuotas, calculadas según "el valor promedio de las bolsas de cemento de 50 kg".
La municipalidad de Luis Beltrán, lanzó un concurso de precios para la venta directa de 16 terrenos fiscales dentro del casco urbano. La medida fue autorizada por ordenanza y está destinada exclusivamente a familias de la localidad sin propiedades registradas.
Los lotes ubicados en Valle Medio tienen un precio base de $10.000.000 por parcela, no poseen servicios públicos como luz, agua, gas y cloacas, y tienen dimensiones que rondan los 265.00 m2. El municipio aclaró que los terrenos se venden en el estado actual y que los servicios deberán gestionarse posteriormente por los adjudicatarios.
El acto de apertura de sobres se realizará el 9 de diciembre de 2025 a las 11, en la sede municipal de Casa de Tucumán 481. Las propuestas deberán presentarse hasta ese horario en sobre cerrado, por duplicado y firmadas hoja por hoja.
El pliego está disponible sin costo en los sitios oficiales del municipio y del Concejo Deliberante, y puede consultarse en la asesoría legal hasta dos horas antes del inicio del procedimiento.
Venta de terrenos en Luis Beltrán y la particularidad de pago en cuotas
Una particularidad del llamado está en la forma de pago: quienes no abonen el 100% al contado podrán financiar el saldo en 6, 12 o 24 cuotas, calculadas según el valor promedio de las bolsas de cemento de 50 kg vigente al momento de cada vencimiento. El anticipo mínimo es del 30% dentro de los diez días hábiles de notificada la adjudicación.
El incumplimiento de tres cuotas consecutivas o alternadas será causal automática de rescisión del contrato y de la adjudicación, sin necesidad de intimación previa y con pérdida de los montos ya abonados. En caso de cancelación anticipada, se utilizará el valor del cemento vigente en la fecha de pago total.
Los requisitos excluyen a personas jurídicas, funcionarios municipales en ejercicio, adjudicatarios previos de tierras fiscales, condenados por violencia de género, deudores del municipio y quienes mantengan litigios contra el Estado local. Solo podrán participar mayores de 18 años con ingresos formales y sin inmuebles en su patrimonio o el de su grupo conviviente.
La Comisión de Tierras Municipal será la encargada de evaluar y preadjudicar las ofertas; sus resoluciones serán definitivas e irrecurribles. Si existiera paridad entre propuestas admisibles, se abrirá una ronda de mejora de ofertas en sobre cerrado.
