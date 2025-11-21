Presupuesto 2026 y reformas en la mira: Santilli fortalece alianzas y se reúne con el gobernador de Santiago del Estero

Diego Santilli llega a Santiago del Estero en busca de más apoyo para el Presupuesto 2026 y las reformas de Javier Milei

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su gira política hacia el interior del país para negociar el Presupuesto 2026 y sumar más apoyo para aprobar las reformas que impulsará Javier Milei. Este viernes se reunirá con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Encuentro entre Santilli y Zamora

El encuentro se realizará a las 11 en la Casa de Gobierno provincial. Fuentes oficiales adelantaron a Noticias Argentinas que la reunión es importante en la estrategia del Gobierno que busca aprobar cuanto antes varios proyectos.

Zamora es un actor clave para sumar apoyos en el Congreso ya que controla en total siete diputados nacionales, por este motivo la Casa Rosada busca alinearlos detrás de sus objetivos. Además, en el contexto de estas negociaciones existen versiones de que el santiagueño podría formar un bloque aparte con ellos y así resquebrajar, aún más, la bancada peronista que está cerca de perder su condición de primera minoría en la Cámara baja por el triunfo de La Libertad Avanza.

El gobernador de Santiago del Estero en el último tiempo tomó distancia del kirchnerismo y en el gobierno de Javier Milei aportó votos clave en la Cámara baja para la Ley Bases. Esta es la razón principal por la que Santilli Buscará en su visita a Santiago que ahora Zamora vuelve a acercarse.

El próximo martes el ministro del Interior realizará una nueva visita a un gobernador y esta vez será el turno del misionero, Hugo Passalacqua.

Tras esa reunión, al ministro le quedarán encuentros con solo seis mandatarios provinciales para completar la primer ronda de audiencias con los 20 gobernadores que el año pasado firmaron el Pacto de Mayo. En este sentido restaría encuentros con Claudio Vidal (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).