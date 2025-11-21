En Copahue abrieron las termas patagónicas elegidas entre las mejores del mundo: cuánto sale

Primavera en las Termas de Copahue.

Copahue despertó distinto este noviembre. No es solo el vapor que trepa desde las piletas sulfurosas ni el olor a tierra viva que brota del volcán: es la sensación de estreno. El complejo termal abrió sus puertas ayer con una decisión que marca el pulso de la temporada: precios congelados, idénticos a los del año pasado, un gesto que apunta a volver accesible un destino que combina naturaleza extrema y bienestar profundo. Y, como guiño a quienes se animan a viajar antes del verano, del 1 al 3 de diciembre habrá una promoción especial que permitirá acceder sin cargo a servicios clave como enfermería, vapor y la mítica Laguna del Chancho.

La apuesta no es casual. Copahue viene de cerrar un invierno histórico con el producto Termas Nieve, que triplicó la cantidad de visitantes respecto a 2024. Ese impulso dejó algo más que números: dejó la certeza de que el termalismo también puede escribirse con nieve, caminatas sobre hielo y baños calientes cuando el viento corta la piel. Ahora, el desafío es otro: instalar la idea de que la primavera también es tiempo de termas, con días largos, aire liviano y una cordillera que cambia de color cada semana.

El ritmo en el poblado lo marca el trabajo conjunto. El Ente Provincial de Termas avanza en obras que se mantuvieron activas incluso en los meses más crudos, mientras que el municipio, el EPEN, los ministerios de Salud y Seguridad, Vialidad y el sector privado afinan la logística para que el destino funcione como un engranaje perfecto. Hoteleros, gastronómicos, guías y prestadores se preparan para recibir a quienes buscan algo más que un viaje: buscan una pausa.

“Queremos que cada vez más turistas conozcan y disfruten del poder sanador de Copahue y nuestra provincia”, explica Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas. Y en esa frase hay algo que se confirma al caminar entre las piletas, al oír el borboteo del agua verde, al sentir el vapor tibio subir por la cara: Copahue no es solo un complejo, es una experiencia sensorial que ocurre al ritmo de la naturaleza.

Cuanto sale ir a las termas de Copahue

Se encuentra disponible el tarifario de prestaciones del 1 al 15 de diciembre. Luego de este período se realizarán modificaciones en los precios.

La tabla de valores es el siguiente: del 1 al 3 de diciembre sin cargo Enfermería, Vapor y Laguna del Chancho.

Vigencia de prestaciones del 1 al 15 de diciembre de 2025: Consulta Médica con un valor de 17.600 pesos; Consulta en Enfermería de 7.200 pesos; Inmersión con un valor de 14.500 pesos; Hidromasaje a 20.500 pesos; Hidropulsor a 28.500 pesos; Vapor a 14.500 pesos; Nebulizaciones a 7.200 pesos: Máscara para Nebulizar a 16.500 pesos; Laguna del Chancho a 14.500 pesos; Fangoterapia Total con un valor de 27.000 pesos y Fangoterapia Local a 13.500 pesos.

En rehabilitación asistida la tabla se dispone de esta manera: Kinesiología con un valor de 12.100 pesos; Fisioterapia a 12.100 pesos y Hubbard con Kinesiología a 24.600 pesos.

Las termas, el gran recurso turístico del lugar. Foto: archivo.

Mientras que en dermatología, se corresponde en Oclusivos con un valor de 13.500 pesos; Jornada Derm. Media a 23.600 pesos (que abarca una aplicación de algas o fango y ducha) y Jornada Derm. Completa a 32.800 pesos (que son dos aplicaciones).

En gimnasio, el pase diario tiene un valor de 6.000 pesos; pase semanal a 17.900 pesos; mensual residente a 26.000 pesos y mensual no residente a 29.500 pesos. En masoterapia, el masaje total tiene un valor de 30.000 pesos, las tres sesiones a 75.400; el masaje local a 22.500 pesos, las tres sesiones a 49.000 pesos y terapia geotermal a 34.100 pesos, las tres sesiones a 80.300 pesos.

Lo que es belleza y dermocosmiatría, la máscara facial tiene un valor de 23.500 pesos; belleza facial integral a 35.500 pesos; belleza corporal integral a 53.500 pesos; tratamiento capilar a 28.500 pesos; spa de manos a 35.000 pesos; piernas cansadas con un valor de 40.000 pesos, las tres sesiones a 92.000 pesos y Anticelulítico a 34.100 pesos, las tres sesiones a 82.000 pesos.

Por otro lado, el Circuito Termal posee valores para mayores a 45.000 pesos (incluye vapor, hidromasaje sulfuroso, ducha escocesa y máscara facial); para menores a 22.400 pesos (incluye vapor e hidromasaje sulfuroso) y circuito familiar a 100.300 pesos. En tanto, el Fango Termal 250 gr será de 25.000 pesos.

Las termas ofrecen un descuento del 50 por ciento en prestaciones termales para jubilados y pensionados. Los menores de 1 a 5 años pasan sin cargo y a los residentes se les aplica 30 por ciento de descuento en prestaciones termales (excepto hidropulsor).