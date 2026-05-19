Caso Loan: antes del juicio, vuelven a inspeccionar la casa de la abuela y el naranjal donde desapareció el nene en 2024

El paradero de Loan Danilo Peña sigue siendo un misterio sin resolver. Pasaron casi dos años del episodio que movilizó a todo Corrientes y aún así no hay respuestas claras sobre lo que pudo haber ocurrido con el nene en aquel almuerzo donde fue visto por última vez con vida.

La causa abrió una investigación por la cual 17 personas están a la espera de un juicio que se fechó para el próximo mes. Del total de imputados, siete están acusadas por relación directa con la desaparición y el resto por cometer delitos que rodean a la investigación. A solo un par de semanas de que inicien las audiencias, la Justicia tomó una nueva decisión: ordenó realizar otra inspección en sitios que son clave para el caso.

Vuelven a inspeccionar la casa de la abuela y el naranjal donde desapareció Loan Peña

El Tribunal Oral Federal de Corrientes informó que la nueva inspección ocular integral se realizará este 19 de mayo en distintos puntos de la localidad 9 de Julio. La medida se enmarca en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña y se trata de una instrucción suplementaria previa al juicio oral que iniciará el 16 de junio.

El Ministerio Público Fiscal informó que la iniciativa tiene como objetivo: reconstruir espacial y temporalmente los distintos escenarios relevantes de la investigación; verificar distancias, visuales, tiempos de desplazamiento y «demás circunstancias de interés probatorio surgidas de las actuaciones judiciales y de las pruebas incorporadas durante la instrucción».

En cuanto a las locaciones, precisaron que la revisión comprenderá lugares vinculados con los hechos investigados como:

La casa de la abuela del pequeño donde se realizó el almuerzo familiar previo a la desaparición

El «naranjal», sitio en el que Loan fue visto por última vez

La zona donde fue hallado uno de sus botines

El Hotel Despertar del Iberá

De acuerdo a lo establecido en la causa, Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día el pequeño formó parte de un almuerzo familiar y luego se dirigió hacia una zona de monte y plantaciones de naranjas junto a otros niños y adultos presentes en el lugar, luego de esto se le perdió el rastro.

La investigación que ya está radicada en la justicia federal, analiza varias hipótesis vinculadas a la posible captación y sustracción del niño.

La mujer detenida en Neuquén, Laudelina y otras 15 personas irán a juicio por la desaparición de Loan

La primera audiencia del juicio por el caso de Loan Peña se realizará el martes 16 de junio. La misma comenzará a las 9 de la mañana y tendrá un formato de alternancia semanal, es decir que en la primera semana las sesiones se concretarán los días martes, miércoles y jueves, mientras que en la segunda se harán los miércoles y jueves.

En el banco de los acusados estarán las 17 personas que fueron apuntadas por la desaparición del pequeño que fue visto por última vez cuando tenía tan solo cinco años.

Las audiencias se realizarán por partes. El primer grupo se compone por los acusados de sustracción y ocultamiento, estos son:

Laudelina Peña: tía de Loan, inicialmente fue una testigo pero luego fue imputada por plantación de evidencia (un botín del niño) y acusada de falso testimonio, además de sustracción de menores.

tía de Loan, inicialmente fue una testigo pero luego fue imputada por plantación de evidencia (un botín del niño) y acusada de falso testimonio, además de sustracción de menores. Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan y esposo de Laudelina Peña : estaba con Loan al momento de su desaparición.

y esposo de Laudelina Peña estaba con Loan al momento de su desaparición. Carlos Guido Pérez : ex capitán de navío, esposo de Caillava, también estaba en el almuerzo y se considera que retiró al niño en su camioneta, donde hallaron rastros del niño.

: ex capitán de navío, esposo de Caillava, también estaba en el almuerzo y María Victoria Caillava : funcionaria municipal, estaba en el almuerzo. Es sospechada de haber actuado como receptora del menor junto con su marido. Antes de su arresto, sostuvo en declaraciones a TN: “Evidentemente, nos plantaron la ropa de Loan”.

: funcionaria municipal, estaba en el almuerzo. Es sospechada de haber actuado como receptora del menor junto con su marido. Antes de su arresto, sostuvo en declaraciones a TN: “Evidentemente, nos plantaron la ropa de Loan”. Mónica del Carmen Millapi : es la mujer que se encuentra detenida en Neuquén. Participó del almuerzo y acompañó a los niños al naranjal.

: es la mujer que se encuentra detenida en Neuquén. Participó del almuerzo y acompañó a los niños al naranjal. Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez , esposo de Millapi y amigo de Benítez, estuvo en la caminata con los niños al naranjal junto a su esposa Mónica.

, esposo de Millapi y amigo de Benítez, estuvo en la caminata con los niños al naranjal junto a su esposa Mónica. El excomisario Walter Adrián Maciel: el ex comisario de 9 de Julio estuvo imputado por encubrimiento agravado, pero ahora está procesado como partícipe necesario, agravado por ser funcionario público. Se lo acusó de entorpecer las primeras horas de investigación y no descartan «una participación activa en el ocultamiento del niño».

El segundo grupo está compuesto por los imputados por encubrimiento y estarán:

Nicolás Gabriel Soria (“El Americano o el Yanqui”)

Elizabeth Cutaia

Pablo Noguera

Leonardo Rubio

Alan Cañete

Delfina Taborda

Verónica Machuca Yuni

Valeria López

Pablo Núñez

Federico Rossi Colombo

El Tribunal Oral Federal también determinó que el próximo 19 de mayo se concrete una nueva inspección ocular en las adyacencias del lugar en el que se vio por última vez a Loan con vida. Detallaron que se registrará el trayecto desde la casa de la abuela hasta el naranjal, la zona donde se halló el botín de Loan y el Hotel Despertar del Iberá.