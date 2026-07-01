Preparan un nuevo rescate para un gato que pasó la noche arriba de un árbol en El Bolsón

Un operativo de rescate mantiene en alerta a vecinos y bomberos de El Bolsón. Un gato permanece desde la noche del martes sobre un ciprés seco, a unos diez metros de altura, en medio de las bajas temperaturas provocadas por la ola polar que afecta a gran parte del país y golpea con mayor intensidad a la cordillera patagónica.

Un gato quedó atrapado en un árbol y trabajan para rescatarlo en El Bolsón

El animal se encuentra en el sector de Villa Turismo y fue detectado durante la mañana del martes, luego de haber pasado toda la noche en la copa del árbol, informó el medio Red43.

El aviso movilizó a personal de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, que acudió al lugar con el objetivo de evaluar la situación y realizar el rescate. Sin embargo, al arribar, los efectivos constataron que el gato se encontraba sobre un ciprés seco y apoyado en ramas de pequeño diámetro, una condición que incrementaba considerablemente el riesgo de la maniobra.

Ante este escenario, y tras analizar las dificultades técnicas que presenta el acceso al animal, los bomberos resolvieron postergar el operativo hasta contar con el equipamiento específico necesario para garantizar un rescate seguro.

Desde el cuartel explicaron que la intervención será retomada en las próximas horas, una vez que se disponga de los elementos adecuados para trabajar a esa altura y en esas condiciones.

La situación genera preocupación especialmente por las bajas temperaturas que afectan a la región.