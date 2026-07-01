Banco Patagonia lanzó una línea exclusiva para la compra de mallas antigranizo destinada a productores de Río Negro

Banco Patagonia presentó una línea de financiamiento exclusiva para la adquisición de mallas antigranizo destinada a productores MiPyME de Río Negro, en el marco de un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia.

La presentación se realizó en la Secretaría de Fruticultura, en la ciudad de Allen, ante decenas de productores, con el objetivo de ofrecer herramientas que permitan fortalecer la protección de los cultivos y mejorar la competitividad del sector productivo regional.

La nueva propuesta contempla condiciones preferenciales, plazos de hasta 84 meses y períodos de gracia de hasta un año, con el propósito de facilitar inversiones orientadas a la incorporación de tecnología y sistemas de prevención ante eventos climáticos.

Financiación en dólares y en pesos

La línea exclusiva para mallas antigranizo ofrece alternativas de financiamiento tanto en dólares como en pesos.

En el caso de la financiación en moneda estadounidense, los productores podrán acceder a créditos con una tasa fija desde el 6,75% anual, plazos de hasta 84 meses y hasta 12 meses de gracia.

Asimismo, a través de convenios vigentes con proveedores de mallas antigranizo, Banco Patagonia también dispone de opciones de financiación en pesos, con tasas fijas desde el 25% y plazos de hasta 60 meses.

Beneficios para nuevos clientes

La propuesta incluye además una serie de beneficios destinados a quienes se incorporen como nuevos clientes de Banco Patagonia en Río Negro.

Entre las ventajas anunciadas se destacan:

Cuenta PyME bonificada durante 24 meses.

Beneficios de hasta $400.000 por comenzar a operar con la entidad.

Hasta $1.000.000 por referir nuevas PyMEs.

Beneficios de hasta $375.000 vinculados al pago de haberes.

Acceso a herramientas digitales y soluciones financieras adaptadas a las necesidades del sector productivo.

Trabajo conjunto entre el sector público y privado

Desde Banco Patagonia destacaron que la línea fue desarrollada a partir del diálogo con los productores y del trabajo articulado entre el sector público y privado.

«Desarrollamos esta línea exclusiva dialogando y evaluando las necesidades de los productores. En la mesa de trabajo estuvimos presentes sector público y sector privado, con el fin de diseñar una herramienta concreta para proteger la producción y mejorar la competitividad del sector», señalaron desde la entidad.

Además, remarcaron el compromiso de la institución con el desarrollo económico regional. «Desde Banco Patagonia acompañamos el desarrollo de las personas en cada momento y esto es una muestra de nuestro compromiso con los rionegrinos», concluyeron.