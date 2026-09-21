Ni la nieve frenó la tradición: Villa La Angostura regaló plantines por el Día de la Primavera

Con la llegada de la primavera, una nevisca cayó sobre Villa La Angostura. Poco después, asomó el sol. La situación no llamó la atención de los pobladores que están acostumbrados a una lluvia torrencial ante cada comienzo de esta estación. “Lo raro sería que hubiera sol”, bromean.

Al igual que cada año, cuatro integrantes del Vivero Municipal de Villa La Angostura entregaron plantines, sin parar, a muchísimos vecinos que se acercaron por el puesto ubicado en la avenida Arrayanes y Cerro Bayo. La actividad se extendió a lo largo de dos horas.

“Se regalan alrededor de 500 plantines florales y suculentas para que la gente coloque en sus casas, en sus lugares de trabajo. Y tiene que ver con lo que nos identifica a los angosturenses que vivimos en la ciudad de los jardines. Se trata de embellecer nuestros espacios”, resumió Estela López, jefa del Vivero Municipal de Villa La Angostura que funciona en el barrio Las Piedritas.

Esta iniciativa comenzó en 2018 y, más allá del Día de la Primavera, se replica el Día de la Mujer, de la Madre y el Día del Árbol. No importa cómo esté el clima en la localidad. Jamás se suspende. Los trabajadores del vivero se ubican debajo de un techo y desde allí, hacen entrega de las plantas.

“La Angostura celebra la Fiesta de los Jardines y de esta manera, tratamos de incentivar que los vecinos tengan sus lugares un poco mejor. Entregarles una planta es como un mimo, es regalar vida”, valoró López. Reconoció que si bien muchas plantas aun no tienen flores porque se depende en gran medida del clima, la gente elige cuál prefiere.

El puesto se ubicó en Avenida Arrayanes y Cerro Bayo. Foto: gentileza

Los primeros años, el equipo llevaba unos 200 plantines, pero la demanda sobrepasaba la oferta y debían volver al vivero en busca de más plantas. Ahora se entregan unos 500.

López explicó que no llevan un registro del nivel de producción de plantas en el vivero. Por ahora, no venden. Por año, entregan unas 25 plantas a las instituciones públicas que lo requieran de manera gratuita. También brindan capacitaciones sobre la necesidad de apuntar a las plantas autóctonas “para cuidar lo que tenemos” y están a cargo del proyecto “El vivero va a la escuela” que acerca un muestrario a las instituciones.

Para el Día de la Primavera, la gente ya sabe que no suspendemos la entrega de plantines por el clima. “Vienen mujeres, hombres, niños que nos señalan qué plantas quieren. Algunos nos traen un café, un detalle hermoso. Otros nos piden consejos sobre cómo cuidar las plantas aunque hay tanto movimiento que invitamos a quienes tiene dudas para que vengan al vivero a conocer y a interiorizarse”, planteó.