Primer día de la Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: quiénes tocan y cómo estará el clima
Vecinos de Patagones y Viedma vuelven a encontrarse en la fiesta regional.
La Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica 2026 comienza hoy en el predio ferroviario de Carmen de Patagones, dando inicio a cinco jornadas que volverán a reunir a la comarca en torno a la música, la danza y la identidad regional.
Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: cómo estará el clima
Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el miércoles se presentará con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente cubierto hacia la noche. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima descenderá a 7°C.
El viento será protagonista de la jornada: soplará a 33 km/h en horas diurnas, con ráfagas que podrían llegar a los 52 km/h, y disminuirá hacia la noche. Se espera una tarde fresca y una noche fría, ideal para disfrutar del espectáculo con abrigo.
Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: la grilla completa
La apertura artística se desarrollará en el Escenario Ángel Hechenleitner, ubicado en la réplica del monolito.
Grupo de danza:
- Gaucho Molina.
Artistas:
- Mabel León.
- Pocho León.
- Saúl Herrero.
- Gissel Busto.
- Daniel Cantos.
La edición 2026 contempla cinco noches de música, tradición y propuestas culturales hasta el 8 de marzo, con una infraestructura preparada para recibir a miles de personas de Patagones,
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar