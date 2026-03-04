Primer día de la Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: quiénes tocan y cómo estará el clima

La Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica 2026 comienza hoy en el predio ferroviario de Carmen de Patagones, dando inicio a cinco jornadas que volverán a reunir a la comarca en torno a la música, la danza y la identidad regional.

Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: cómo estará el clima

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el miércoles se presentará con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente cubierto hacia la noche. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima descenderá a 7°C.

El viento será protagonista de la jornada: soplará a 33 km/h en horas diurnas, con ráfagas que podrían llegar a los 52 km/h, y disminuirá hacia la noche. Se espera una tarde fresca y una noche fría, ideal para disfrutar del espectáculo con abrigo.

Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: la grilla completa

La apertura artística se desarrollará en el Escenario Ángel Hechenleitner, ubicado en la réplica del monolito.

Grupo de danza:

Gaucho Molina.

Artistas:

Mabel León.

Pocho León.

Saúl Herrero.

Gissel Busto.

Daniel Cantos.

La edición 2026 contempla cinco noches de música, tradición y propuestas culturales hasta el 8 de marzo, con una infraestructura preparada para recibir a miles de personas de Patagones,