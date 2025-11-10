Productores y emprendedores de Cinco Saltos siguen abriendo nuevos caminos

Delicias al paso que brillan con ingredientes propios

“‘Oink Barbacoa Patagónica’ nació del deseo de cocinar con identidad: con los pies en nuestra tierra y el alma puesta en los sabores del Valle”, definieron sus impulsores. Con el ahumador como escenario de la creación de cada plato, sus expertos apelan a todo lo que los rodea para sorprender a sus clientes: miel, condimentos, frutas, jugos y el toque de la sidra que sirven, todo proviene de la región. “Incluso el fuego que nos da calor y sabor nace de los troncos de nuestros propios frutales”, recalcaron.

Ubicado en el kilómetro 10.5 de la Ruta 151, esta propuesta integra un corredor gastronómico que crece y se consolida. Aseguran que en Cinco Saltos encontraron algo único: su gente, su paisaje y su espíritu colaborativo. “En nuestro caso sentimos ese abrazo desde el día cero. Gran cantidad de emprendedores y comerciantes nos acompañaron, recomendaron y hoy siguen apoyando. Además, este lugar nos brinda lo esencial: productos locales de calidad y una comunidad con identidad y empuje.

Ribs (costillitas) de cerdo a la barbacoa con batatas, papas fritas o coleslaw; alitas rebozadas fritas; y una hamburguesa de bondiola desmechada, coleslaw y pepinos son algunas de las propuestas, conocidas en el exterior, pero que adaptaron al Valle.

Receptivos a las sugerencias e ingeniosos ante el complejo contexto económico, renuevan estrategias y creatividad para sostener su propia idea. “Aprendimos que ningún proyecto crece en soledad: se sostiene gracias a las alianzas, la creatividad y la pasión compartida”, concluyeron.

Quesos: la experiencia del sabor con insumos locales

“Desde el momento cero nos establecimos en Cinco Saltos, ahí se creó la fábrica, se trajeron las vacas y nos han facilitado habilitaciones y permisos para la comercialización. Aparte acá disponemos de una tierra fértil para las pasturas y también el riego apropiado para mantenerlas y darles de beber a nuestras vacas”, enumeraron desde Quesos “Páscolo” las bondades de la ciudad que hoy los cobija.

El detalle ofrecido a Diario RÍO NEGRO da cuenta de su interés por tener el seguimiento de toda la cadena hasta llegar a la horma, que atrae con su aroma, aspecto y sabor a las y los fanáticos de la picada, con buen paladar, que esperan cualquier ocasión especial para degustarlas.

“Producimos queso a base de la leche que producen nuestras vacas, que pastan en nuestras tierras. Estamos haciendo un queso de la mejor calidad posible sin recurrir a ningún tipo de químico y a ni ningún tipo de conservante”, dijeron.

Por eso remarcaron: “tenemos como objetivo hacer el queso con el mejor sabor posible para nuestros consumidores y clientes, e ir creciendo orgánicamente, pero sólo respetando nuestra producción. No queremos comprar leche a otros productores, sino usar solo la leche que ordeñamos de nuestras vacas y por eso también las cuidamos, para que den la leche de mejor calidad”, reafirmaron desde el equipo que incluye no sólo a los rostros visibles de la idea, los que abastecen a los clientes, sino también a los encargados de la labor ganadera y hasta al perro que ordena a las vacas después de cada salida en busca de alimento.

Experimentados ya en los obstáculos que enfrenta cualquier proyecto independiente, desde “Páscolo” contaron a este medio que “a lo largo de estos años han ido mejorando la receta, la hemos especializado, para lograr así el mejor queso que esté en nuestras manos, con la proyección de seguir mejorando, ya también con capacitaciones y especialistas que nos han ayudado a lo largo de este tiempo”.

Definidos como alimentos “agroecológicos”, estos productos elaborados en el ámbito rural se pueden conseguir en distintas variantes, que incluyen opciones saborizadas con ají, pimienta, ajo y albahaca, además de otros neutros. Presentes en eventos regionales tradicionales como la Fiesta de la Manzana y en otros más recientes, como el Festival de la Sidra, en Roca, allí ofrecen a los visitantes bocados para probar, invitándolos así a conocer y disfrutar del resultado de un esfuerzo bien rionegrino.

Huevos naturales, una apuesta con mucha conciencia

“Así llegaron a nuestras manos un 8 de febrero de 2013… casi 24 horas de vida”, dice con nostalgia uno de los primeros posteos de “MacVou, huevos frescos de gallinas felices” en su fanpage de Facebook. La tierna imagen recuerda a esas primeras protagonistas de este proyecto, apenas unas “bebés” y que pasarían a ser las inquilinas emplumadas de la chacra que estos emprendedores reactivaron a la vera de la Ruta 151, en varias hectáreas ubicadas a la altura del kilómetro 18.

Cintia Mac, arquitecta, y Martín Vouillat, en su momento empleado de Recursos Humanos, fueron los que se decidieron a embarcarse en este proyecto que los conectó con la tierra, en un espacio familiar que lograron refuncionalizar, camino a Contralmirante Cordero.

Arrancaron justamente con unas 15 o 20 gallinas, luego de investigar todo lo necesario para asistirlas y seguir el proceso que les permitiera comercializar los huevos. A la distancia, los resultados que han ido compartiendo hablan de que pudieron hacerse un lugar en la zona, como referentes de una actividad que se enfoca en uno de los alimentos más completos, naturales y llenos de energía, si se lo trabaja a conciencia.

Por eso ya desde el comienzo apelaron a garantizar que estas aves domésticas pudieran comportarse de manera natural, teniendo todas las opciones de movimiento y de espacio posible, decisión que ya de por sí marcó la diferencia con el resto de la producción intensiva. Les aseguran también una temperatura controlada, agua limpia y el descanso adecuado.

Esa elección y el respeto por los tiempos de cada ejemplar, con monitoreo veterinario y la alimentación con un mix de cereales terminó de delinear una forma de trabajo que enaltece la labor que llega desde Cinco Saltos a comercios y ferias de Neuquén, Cipolletti, Allen y más.

Para inspirar el aprecio por un estilo de vida más orgánico, comparten con su comunidad de seguidores recetas caseras, logros de su producción, sorpresas con los huevos de mayor tamaño, sorteos y consejos de conservación, que ayudan a quienes buscan anticiparse y comprar unidades en cantidad, para garantizar que nunca les falte en su cocina. Con tips para reutilizar la cáscara que muchos desechan, hacen de este ciclo un círculo que no tiene desperdicio por ningún rincón.

Así, en una familia que se agrandó con la llegada de Jose, la convicción sigue siendo la misma: “cada huevo representa frescura, cuidado y el amor de nuestras gallinas felices, de la chacra, directo a tu mesa”. Confirman así que el trabajo de esta forma, a largo plazo, es posible.