«Prohibido olvidar» Llega a Viedma la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino: dónde y cuándo visitarla

Santiago García Diaz, Buenos Aires, enero 2024. Un hombre levanta a su perro salchicha en medio del público a una hora del comienzo del show de La Renga en el estadio de Racing.

Por décimo séptimo año consecutivo, la ciudad de Viedma será sede de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, la tradicional exposición organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) que reúne cada año imágenes tomadas por reporteros gráficos de todo el país.

La inauguración será el viernes 13 a las 18 en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Sede Atlántica. Este año, la muestra tendrá una sede diferente a la habitual, por primera vez se realizará en la universidad, ya que el Centro Cultural donde tradicionalmente se presentaba permanece cerrado por obras de remodelación.

La exposición reúne alrededor de 150 fotografías tomadas durante 2024 por más de 85 reporteras y reporteros gráficos de todo el país, cinco fotógrafos de Viedma fueron elegidos.

La muestra propone un recorrido visual por algunos de los hechos más relevantes del último año a través de imágenes que abordan actualidad, retratos, vida cotidiana, naturaleza y ambiente, arte y espectáculos, deportes y política, además de registros de hechos de represión por parte de fuerzas de seguridad nacionales.

Juan Macri, Río Negro, octubre 2024. El Cometa del Siglo en su paso visto desde la zona rural de Viedma.

Vanesa Schwemmler, Río Negro, febrero 2024. Deportivo 152 de Viedma y Quinta 82 de Carmen de Patagones se enfrentan en los octavos de final de la Copa de Campeones del torneo de Fútbol Barrial.

Pablo Leguizamon 2434, Río Negro, octubre 2024. Los y las estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue realizaron una vigilia en rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Educativo que se ratificó en la Cámara de Diputados de la Nación.

También se incluirán dos ensayos fotográficos realizados por estudiantes de la escuela de fotoperiodismo de aRGra, correspondientes al período 2024.

Marcos Aramburu, Río Negro, enero 2024. Artesanas en telar esquilan las ovejas para obtener la materia prima de su producción.

Emiliano Ortiz, Neuquén, enero 2024. Una pareja disfruta la tarde en un sector público a orillas del brazo del río Limay de la Isla 132, mientras sobrellevan la ola de calor. Frente a ellos se encuentra el sector de los clubes privados, exclusivos para socios y socias.

“Capturar la postal de la injusticia”: la mirada de Felicitas Bonavitta sobre el fotoperiodismo actual

En el prólogo del catálogo de esta edición, la periodista pampeana Felicitas Bonavitta reflexiona sobre el rol del fotoperiodismo en contextos complejos. «En este momento de la historia, como en otros, el reportero gráfico arriesga la vida para capturar una postal que desnuda la injusticia», señala.

En ese sentido, Bonavitta plantea interrogantes sobre el modo en que la sociedad observa la realidad: «¿Todos vemos lo mismo o nadie ve nada? ¿Vamos a defendernos o se aplica el sálvese quien pueda?». Y concluye con una advertencia que da nombre al prólogo de la muestra: «Definitivamente, prohibido olvidar«.

La selección de las fotografías exhibidas estuvo a cargo de un comité editor integrado por las y los fotoperiodistas Alejandra Bartoliche, Osvaldo Marcarian, Germán Adrasti, Caro Dumas y Marta Strasnoy, quienes eligieron las imágenes entre más de 2.500 fotografías enviadas desde distintos puntos del país.