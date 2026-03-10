«Prohibido olvidar» Llega a Viedma la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino: dónde y cuándo visitarla
La histórica muestra anual de fotoperiodismo argentino regresa a Viedma y, por primera vez, se realizará en la Universidad Nacional de Río Negro. Cinco fotógrafos locales fueron seleccionados para exponer sus imágenes.
Por décimo séptimo año consecutivo, la ciudad de Viedma será sede de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, la tradicional exposición organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) que reúne cada año imágenes tomadas por reporteros gráficos de todo el país.
La inauguración será el viernes 13 a las 18 en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Sede Atlántica. Este año, la muestra tendrá una sede diferente a la habitual, por primera vez se realizará en la universidad, ya que el Centro Cultural donde tradicionalmente se presentaba permanece cerrado por obras de remodelación.
La exposición reúne alrededor de 150 fotografías tomadas durante 2024 por más de 85 reporteras y reporteros gráficos de todo el país, cinco fotógrafos de Viedma fueron elegidos.
La muestra propone un recorrido visual por algunos de los hechos más relevantes del último año a través de imágenes que abordan actualidad, retratos, vida cotidiana, naturaleza y ambiente, arte y espectáculos, deportes y política, además de registros de hechos de represión por parte de fuerzas de seguridad nacionales.
También se incluirán dos ensayos fotográficos realizados por estudiantes de la escuela de fotoperiodismo de aRGra, correspondientes al período 2024.
“Capturar la postal de la injusticia”: la mirada de Felicitas Bonavitta sobre el fotoperiodismo actual
En el prólogo del catálogo de esta edición, la periodista pampeana Felicitas Bonavitta reflexiona sobre el rol del fotoperiodismo en contextos complejos. «En este momento de la historia, como en otros, el reportero gráfico arriesga la vida para capturar una postal que desnuda la injusticia», señala.
En ese sentido, Bonavitta plantea interrogantes sobre el modo en que la sociedad observa la realidad: «¿Todos vemos lo mismo o nadie ve nada? ¿Vamos a defendernos o se aplica el sálvese quien pueda?». Y concluye con una advertencia que da nombre al prólogo de la muestra: «Definitivamente, prohibido olvidar«.
La selección de las fotografías exhibidas estuvo a cargo de un comité editor integrado por las y los fotoperiodistas Alejandra Bartoliche, Osvaldo Marcarian, Germán Adrasti, Caro Dumas y Marta Strasnoy, quienes eligieron las imágenes entre más de 2.500 fotografías enviadas desde distintos puntos del país.
