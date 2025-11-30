Vuelve el calor al Alto Valle y se van las tormentas eléctricas: cuándo será el día con la temperatura más alta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que luego de días marcados por jornadas inestables, tormentas eléctricas y descenso de la temperatura durante el fin de semana, volverá el calor al Alto Valle de Neuquén y Río Negro en los últimos días de noviembre y el inicio de diciembre.

Se van las tormentas y vuelve el calor al Alto Valle

Desde el SMN indicaron que desde este lunes habrá un ascenso de la temperatura den Neuquén, con máximas de 27ºC y luego subiendo a 30ºC el martes, a 32ºC el miércoles y el jueves a 33ºC.

Se espera además que sea una semana ventosa. Para el lunes está pronostica la mayor intensidad, con ráfagas que llegarían a los 50 km/h.

En Roca, también habrá un marcado ascenso de la temperatura. El jueves se espera el día más caluroso con una máxima de 33ºC. De igual modo, en Villa Regina.

Se va las tormentas en el Alto Valle, siguen las lluvias en cordillera

Según comunicó la AIC, en su pronóstico extendido hacia la noche de este domingo, habrá vientos del sudoeste que disminuye la nubosidad y la inestabilidad en el comienzo de la semana en toda la región.

Además, «continúa en cordillera durante los próximos días el aire húmedo con precipitaciones débiles».