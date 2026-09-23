Inscripciones UNRN 2027: fechas, oferta de más de 50 carreras y paso a paso para anotarte

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió el período de inscripción para el ciclo lectivo 2027, con una oferta de más de 50 carreras de grado presenciales repartidas en sus tres sedes y ocho localidades de la provincia.

El plazo general comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 29 de enero de 2027. La carrera de Medicina, que se dicta en San Carlos de Bariloche dentro de la Sede Andina, tiene un cronograma propio, que va del 31 de agosto al 16 de octubre de este año.

La oferta académica se reparte en tres sedes regionales. En la Sede Alto Valle-Valle Medio, con actividad en Allen, Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel, se pueden cursar carreras como Odontología, Arquitectura, Diseño Industrial, Ingeniería en Alimentos, Medicina Veterinaria y varios profesorados y tecnicaturas, entre otras opciones.

La Sede Andina, con sede en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, ofrece Medicina, distintas ingenierías (Ambiental, Electrónica, en Computación y en Telecomunicaciones), licenciaturas en Economía, Turismo, Letras y Arte Dramático, y profesorados en Física, Química, Antropología y Teatro, entre otras.

En Viedma, la Sede Atlántica dicta Abogacía, Contador Público, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Sistemas, Licenciatura en Comunicación Social y las tecnicaturas universitarias en Periodismo Deportivo y en Producción de Contenidos en Comunicación, además de varios ciclos de complementación a distancia.

Cómo es el trámite de inscripción

La preinscripción se realiza de forma digital a través del Sistema de Pre-inscripción, disponible en preinscripcion.unrn.edu.ar. Ahí, quienes se inscriben por primera vez deben crear un usuario y completar el formulario correspondiente, adjuntando el DNI, una foto tipo carnet con fondo blanco y el título secundario o, en su defecto, un certificado de título en trámite o de estudiante regular.

Al finalizar la carga, el sistema permite descargar la Ficha de Inscripción, que conviene guardar en la computadora o el celular.

Quienes ya son estudiantes de la UNRN, se inscribieron antes en alguna de sus carreras o reciben un aviso de que su DNI ya está registrado, deben hacer el trámite por otra vía, desde la plataforma SIU Guaraní, en la sección Trámites y luego Preinscripción a propuestas, eligiendo ahí la carrera deseada.

Quienes no recuerden su usuario o contraseña pueden recuperarlos desde la misma plataforma. Los aspirantes de otros países, por su parte, cuentan con información específica en la sección para estudiantes internacionales del sitio de la universidad, disponible en español e inglés.

Una vez completado el trámite, la confirmación de la inscripción, así como cualquier observación sobre datos o documentación, llegará por correo electrónico a la casilla utilizada al inscribirse.

Curso de ingreso obligatorio

Todos los ingresantes deben cursar además el Curso de Ingreso, que consta de dos instancias. La primera es Introducción a la Vida Universitaria (IVU), un módulo virtual y autogestionado que puede iniciarse apenas se confirma la inscripción.

La segunda es el Módulo Específico de Introducción a la carrera elegida, que se dicta en febrero.